افتتاح أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء ومنظومة التحول الرقمى

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، يرافقه المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى ، المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية ، والمستشار عمرو جميل المحامى العام لنيابات شمال سيناء، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير ورفع كفاءة محكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية.



وقال المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لقطاع التطوير التقنى ومركز المعلومات القضائى، إنه فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى فى كافة مؤسسات الدولة بصفة عامة وفى وزارة العدل بصفة خاصة من خلال تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء على المتقاضين للوصول للعدالة الناجزة، حيث اعتمدت وزارة العدل على الاستخدام الامثل للتكنولوجيا بتطوير المحاكم على مستوى الجمهورية، و تم رفع الكفاءة الإنشائية لمحكمة شمال سيناء الابتدائية وتطوير ورفع كفاءة المكتب الأمامى بمبنى المحكمة ، ومبنى المحكمة الجزئية ، وكذا تحديث وتطوير القاعات والمكاتب الادارية ومقر نقابة المحامين ، وادخال برامج جديدة لتكون لديها كافة التقنيات التى تحتاجها، وذلك بدعم من صندوق أبنية المحاكم.

ونقل المستشار طارق كامل تحيات المستشار عمر مروان الى محافظ شمال سيناء وأهالى المحافظة والعاملين بالمحكمة.



ومن جانبه؛ أشار المستشار محمد منير عبد الفهيم رئيس محكمة شمال سيناء الابتدائية إلى أن مشروعات التطوير التكنولوجى بمحكمة شمال سيناء شملت عدة مشروعات، منها : التطبيق الموحد وإقامة الدعوى المدنية عن بعد ، تفعيل للأوراق المؤمنة ، تطبيق المراسلات الالكترونية للإعلان ، أرشفة الملفات المحفوظة الكترونيا ، تطبيق النماذج المؤمنة وتجديد الحبس عن بعد ، وتوحيد الخدمات الالكترونية وتداول وتسجيل القضايا والاستعلام عنها إلكترونيا، الى جانب عدد من الخدمات الأخرى بمحكمة شمال سيناء الابتدائية ومحكمة العريش الجزئية.



وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن تطوير محكمة شمال سيناء فى عهد المستشار عمر مروان وزير العدل برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى وجه بأن تكون محكمة شمال سيناء من أولى محاكم التطوير على مستوى الجمهورية، موجها الشكر والتقدير للسيد المستشار وزير العدل لادخال المنظومة الجديدة فى حوالى 50 % من الأمور القضائية، معربا عن أمله فى الوصول الى نسبة 100 %.



كما أعلن عن إصرار الجميع على عودة العمل بمحكمة شمال سيناء إلى العريش مرة أخرى بدلا من الإسماعيلية تيسيرا على المتقاضين والمحامين وجميع المواطنين.

وأشار المحافظ الى مشروع التحول الرقمى الذى يتم تطبيقه على المحافظة وصل الى نسبة 85 % فى مختلف القطاعات لتوظيف التكنولوجيا لخدمة المواطنين فى شتى الخدمات التى تقدمها مؤسسات الدولة.

وعقب الافتتاح قام المحافظ والمستشار مساعد وزير العدل والمستشار رئيس المحكمة والمستشارين والمحامين بتفقد مشروعات التطوير ومكاتب الخدمات المختلفة، الى جانب رفع الكفاءة بالمحكمة الابتدائية والجزئية ومبنى نقابة المحامين.

حضر الافتتاح أعضاء المجموعة البرلمانية لمجلسى الشيوخ والنواب وعدد من القيادات وأهالى المحافظة .

محافظ شمال سيناء