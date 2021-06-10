الخميس 10 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: ضخ 5.2 مليون زريعة لتطوير مسطحات الريان بالفيوم

البحيرة
البحيرة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السميكة بوزارة الزراعة، إن مسطحات الريان بمحافظة الفيوم، تأتي في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتنمية تلك المسطحات والتي تستهدف ضخ حوال 5 ملايين و250 ألف وحدة زريعة بها. 

وضخّت قامت الهيئة حوالي مليون و15 ألف زريعة، منها حوالي 300 ألف وحدة زريعة بلطي نيلي و715 ألف وحدة زريعة طوبارة تم ضخها على دفعات حتى الآن. 

وأعرب الصيادون عن سعادتهم لوصول الزريعة بشكل صحيح وآمن إلى المسطح المائي، بما يساهم في زيادة وتنمية المخزون السمكي بالبحيرة، وسوف تستكمل الهيئة ضخ الكميات المتبقية من الزريعة بعد وصولها من المفرخات التابعة للهيئة.

وأكد مصيلحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتنمية القطاع السمكي في مصر، سواء على مستوى البحيرات أوالمصايد الطبيعية، أو المزارع السمكية والتي بدورها ستساهم وبقوة إلى جانب مشروعات الدولة القومية للاستزراع السمكي، في تحقيق أعلى إنتاجية سمكية متوقعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المصري من خلال فتح أبواب التصدير للخارج.

وكان قد أعلن  الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع خطة لتنمية 5 بحيرات شمالية شرقية وغربية هي إدكو والبردو يل وبحيرة التمساح والبحيرات المرة الكبرى والصغرى على مساحة أكثر من 58 ألف فدان، مشيرا إلى أن بحيرة إدكو تنتج أنواعًا مختلفة من الأسماك (البلطي، البوري، الطوبارة، القراميط، اللوت)، وأنها من البحيرات التي تعمل بها الهيئة بكامل طاقتها خاصة لصالح الصيد الحر. 

وقد تم تطوير حوالى 400 فدان من منطقة الكنائس لضمها لصالح الصيد الحر والصيادين ومازال العمل مستمرًا لإنهاء الأعمال بها، كما تم فتح أبواب وأسراب داخل جزيرة كونة بمساحة حوالى 120 فدانًا، وتم تنفيذها بمعدات الهيئة، وأيضًا تطوير وتكريك منطقة كوم حسن بمساحة 100 فدان، وتطهير وتطوير الأبواب المقامة بمنطقة كوم بلاج لتسهيل حركة المياه داخل البحيرة. 

كما تم وضع خطة شاملة لتطوير البحيرة تتضمن ( إزالة كافة النباتات المائية - تكريك البوغاز ورفع كفائته - عمل معدات خاصة لإزالة ورد النيل على المصرف الخيري). 

 

الزراعة الافريقي 2مليون زريعة اطار خطة تطوير مسطحات الريان

الأكثر قراءة

ننفرد ببند خطير منح فرجانى ساسي حق الرحيل عن الزمالك

إطلالة جذابة لـ نوال الزغبى فى أحدث ظهور

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

«زراعة القاهرة»: فتح منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية التابعة للكلية

استهداف مطار بغداد الدولى بثلاث طائرات مسيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

مصر.. جدل التحدى والنصر

د. القس صفوت البياضى

تجربة تستحق المتابعة والتكرار

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري