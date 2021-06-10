«الزراعة»: ضخ 5.2 مليون زريعة لتطوير مسطحات الريان بالفيوم

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السميكة بوزارة الزراعة، إن مسطحات الريان بمحافظة الفيوم، تأتي في إطار تنفيذ خطة الهيئة لتنمية تلك المسطحات والتي تستهدف ضخ حوال 5 ملايين و250 ألف وحدة زريعة بها.

وضخّت قامت الهيئة حوالي مليون و15 ألف زريعة، منها حوالي 300 ألف وحدة زريعة بلطي نيلي و715 ألف وحدة زريعة طوبارة تم ضخها على دفعات حتى الآن.

وأعرب الصيادون عن سعادتهم لوصول الزريعة بشكل صحيح وآمن إلى المسطح المائي، بما يساهم في زيادة وتنمية المخزون السمكي بالبحيرة، وسوف تستكمل الهيئة ضخ الكميات المتبقية من الزريعة بعد وصولها من المفرخات التابعة للهيئة.

وأكد مصيلحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها للانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتنمية القطاع السمكي في مصر، سواء على مستوى البحيرات أوالمصايد الطبيعية، أو المزارع السمكية والتي بدورها ستساهم وبقوة إلى جانب مشروعات الدولة القومية للاستزراع السمكي، في تحقيق أعلى إنتاجية سمكية متوقعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد المصري من خلال فتح أبواب التصدير للخارج.

وكان قد أعلن الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم وضع خطة لتنمية 5 بحيرات شمالية شرقية وغربية هي إدكو والبردو يل وبحيرة التمساح والبحيرات المرة الكبرى والصغرى على مساحة أكثر من 58 ألف فدان، مشيرا إلى أن بحيرة إدكو تنتج أنواعًا مختلفة من الأسماك (البلطي، البوري، الطوبارة، القراميط، اللوت)، وأنها من البحيرات التي تعمل بها الهيئة بكامل طاقتها خاصة لصالح الصيد الحر.

وقد تم تطوير حوالى 400 فدان من منطقة الكنائس لضمها لصالح الصيد الحر والصيادين ومازال العمل مستمرًا لإنهاء الأعمال بها، كما تم فتح أبواب وأسراب داخل جزيرة كونة بمساحة حوالى 120 فدانًا، وتم تنفيذها بمعدات الهيئة، وأيضًا تطوير وتكريك منطقة كوم حسن بمساحة 100 فدان، وتطهير وتطوير الأبواب المقامة بمنطقة كوم بلاج لتسهيل حركة المياه داخل البحيرة.

كما تم وضع خطة شاملة لتطوير البحيرة تتضمن ( إزالة كافة النباتات المائية - تكريك البوغاز ورفع كفائته - عمل معدات خاصة لإزالة ورد النيل على المصرف الخيري).