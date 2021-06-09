الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر تحتفل بتذكار البابا كيرلس الإسكندري

البابا ثيؤدوروس الثاني
البابا ثيؤدوروس الثاني

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل اليوم الأربعاء بمناسبة تذكار القديس البابا كيرلس الإسكندري الكبير السنوي يوم 9 يونيو.

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن القديس البابا كيرلس هو بطريرك الإسكندرية الرابع والعشرون (412-444م).

وتابع: “ولد في الإسكندرية عام 370م. وهو ابن أخ رئيس أساقفة الإسكندرية  البابا ثيوفيلوس. تلقى تعليمًا لاهوتيًا عظيمًا. خلف عمه على عرش بطريركية الإسكندرية في ٤١٢م”. 

واستكمل: "ترأس البابا كيرلس المجمع المسكوني الثالث المنعقد في أفسس عام 431م، وشارك في ضحد الهرطوقي نسطوريوس وبدعته، التي قال فيها أن العذراء مريم هي "والدة المسيح" وليست "والدة الإله".

وأردف: “كتب القدّيس كيرلّس الكبير باللغة اليونانية، وقد تٌرجمت بعض أعماله إلى لغّات مختلفة من ضمنها اللغة العربيّة”.

واختتم: "رحل القديس البابا كيرلس عام 444م، فقد كان اشهر ايوناته في كنيسة الروم الارثوذكس هي الأيقونة الرسمية للقديس البابا كيرلس أمام أيقونة العذراء مريم التي دافع عنها بأنها حقًا "والدة الإله".

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يذكر أن البابا كيرلس يلقب في الكنيسة القبطية الارثوذكسية بلقب البابا كيرلس عامود الدين وهو صاحب مثل الطبيعة الواحدة والذي وضح الخلاف بين الكنائس الارثوذكسية غير الخلقدونية والكنائس الخلقدونية مثل الكاثوليك والروم الارثوذكس، وقال إن اتحاد لاهوت المسيح بناسويته مثل اتحاد الحديد المحمي بالنار.

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