فى 7 سنوات.. إنجازات وزارة التجارة فى قطاع المواصفات والجودة

حققت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، عددًا من الإنجازات ، حيث جاءت أبرز تلك الإنجازات على النحو التالي:

-إصدار 4100 مواصفة قياسية مصرية في مختلف المجالات.

-إعداد استراتيجية موجهة لاستخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

-إعداد خطة لإحلال واردات منتجات الأدوات الصحية (خلاطات المياه للاستخدام المنزلي) ومستلزمات إنتاجها.

- المشاركة في اللجنة الخاصة بالبنية التحتية والمواصفات والتصنيع المحلي الخاصة بالعدادات الذكية ومسبقة الدفع (كهرباء-غاز- مياه) ،وكذلك الاشتراك مع القوات المسلحة في إعداد الدراسات الخاصة باختبارات عدادات المياه.

- المشاركة في دراسة دليل التصنيف المهني المصري الصادر عن مجلس الوزراء، وكذلك مناهج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الأدلة الصادرة من مصلحة الكفاية الإنتاجية في مجال صيانة السيارات، ومحركات الديزل واستخدامها كمرجع لإعداد مشاريع مواصفات قياسية.

-إعداد اشتراطات الكمامة المنسوجة طبقًا لأحدث المراجع الدولية والأوروبية الصادرة، وتم استخدامها في إنتاج الكمامات المنسوجة للمحافظة على صحة وسلامة المواطن المصري، مما أدى إلى توافرها للمواطن البسيط لمواجهة تحديات جائحة كورونا.

-مشاركة الهيئة في المنتدى العالمي للمركبات للجنة الاقتصادية لأوروبا WP29 بهيئة الأمم المتحدة UNECE وتسجيلها كسلطة إعتماد للمركبات ومكوناتها في خمس لوائح فنية جديدة 2021، كما تم اختيار مصر كأحد الدول الرائدة في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة 1958.

-إتاحة المواصفات القياسية على المنصة الإلكترونية الخاصة بأجهزة التنفس والمستلزمات التي تستخدم من الأطقم الطبية أو الأفراد لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

-إنشاء 17 معملًا جديدًا في مجالات الاختبارات المختلفة، واستكمال تأهيل معمل البلاستيك بالإدارة العامة للإختبارات الكيماوية ومعمل مواد البناء والتشييد.

- إجراء اختبارات على عينات القماش من 36 شركة لتصنيع الكمامات وفق معايير الأمان والصحة والسلامة في إطار مواجهة تحديات فيروس كورونا.

- تجديد تأهيل 12 معملًا خاصًا بالقياسات والمعايرات الصناعية بعدد 33 باراميتر.

- التسجيل في برنامج سابر السعودي التابع للهيئة السعودية للمقاييس والجودة "Saso" في عدد 11 لائحة.

-في مجال حماية المستهلك تم التنسيق مع جهاز حماية المستهلك والرد على ما يقرب من 10000 شكوى سنويًا، والعمل على إزالة أسباب شكاوى المستهلكين من خلال اللجان المشكَّلة من الهيئة، وإجراء الفحوص والاختبارات والعمل على تحسين وتطوير الصناعات الوطنية.