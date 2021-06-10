«المصريين»: السيسي قطع خطوات جادة نحو الوصول للجمهورية الجديدة

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق العديد من الإنجازات والمشروعات على مدار 7 سنوات، وتمكن من تحطيم الأرقام القياسية وإنجاز العديد من المشروعات العملاقة خلال هذه السنوات، الأمر الذي يُعد إنجازًا لم يقدر أحد على تحقيقه.

وأضاف "أبو العطا"، في بيان اليوم الأربعاء، أن إنجازات السيسي تميزت بالتنوع؛ حيث شملت جميع المجالات، كما أثرت بالإيجاب على الدولة بشكل عام وعلى المواطن البسيط بشكل خاص، موضحًا أن الرئيس اهتم أيضًا بالحماية الاجتماعية ورفع المستوى المعيشي للمواطنين خاصة محدودي الدخل من خلال تطوير قرى الريف والصعيد في مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدًا أهمية هذه المشروعات والإنجازات في تغيير مستوى الدولة والمواطن، وكما قال الرئيس "ستصبح مصر دولة أخرى" بفضل هذه المشروعات.

وأوضح أن السيسي منذ توليه حكم البلاد وهو يولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن، وبناء الإنسان المصرى، ودعم المرأة، وزيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإطلاق مئات القوافل الطبية المجانية بالمحافظات، فضلًا عن برامج الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن إنجازات الرئيس لم تتوقف عند تحسين معيشة المواطن من خلال الأمور المادية فقط، بل شملت البنية التحتية بأكلمها.

وأشار إلى أن الدولة شهدت بما لا يدع مجالًا للشك طفرة كبيرة على صعيد جميع المجالات والأنشطة خلال السنوات السبعة السابقة، فمنذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد وهناك إرادة وجدية في التعامل بحسم مع الملفات والإرث الكبير من المشاكل المرتكمة، ولم يتوقف الأمر على ذلك فحسب، بل استطاع الرئيس بجهوده الحثيثة استعادة الريادة للدور المصري مرة أخرى، وأصبحت مصر تتمتع بدور محوري واستراتيجي في القضايا الدولية والإقليمية، وشريك أساسي في المنطقة.

وأكد أن الإنجازات التي شهدتها الدولة خلال فترة حكم الرئيس السيسي لا ينكرها إلا جاحد، ففي مختلف القطاعات نجد تنمية وعمل حقيقي على الأرض، من خلال رؤية لتنمية مستدامة وشاملة، موضحًا أن القيادة السياسية حريصة بشكل جاد على العمل فى مختلف القطاعات في آن واحد، ففي الوقت الذي كانت الدولة المصرية تواجه التحديات والمؤامرات وتحارب الإرهاب نيابة عن العالم، كان هناك يد أخرى تبني وتعمر في نفس الوقت، واتضح ذلك جليًا من كم المشروعات القومية في مختلف أنحاء الجمهورية.

ولفت إلى أن الدولة المصرية أحرزت تقدمًا ملحوظًا وكبيرًا في مسيرة التنمية على الأصعدة كافة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، علاوة على تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية الريف، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأوضح أن الدولة في عهد السيسي تُسابق الزمن، مشيرًا إلى أنه منذ تولي الرئيس الحكم ومصر أصبحت لاعبًا أساسيًا وشريكًا دوليًا واستراتيجيًا في المنطقة، بل وأصبح للدولة المصرية دور محوري واستراتيجي في المنطقة، واستعادت الدولة المصرية بوصلتها مرة أخرى.

ودعا رئيس الحزب جموع المصريين بأن يفخروا بما تحقق من إنجازات في عهد الرئيس السيسي لخدمة المواطن والوطن داخليًا وخارجيًا، مطالبًا الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية ومساندتها، لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات.