حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق المحلية بالجيزة

أكدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، شن حملات رقابية مكثفة على المخابز والأسواق المحلية للتأكد من انتظام عمل المخابز في الإنتاج، وتوفير الخبز البلدي، وضبط أي مخالفات أو تلاعب أو تجميع بطاقات بغرض ضربها ضربًا وهميًا.

وأكد المحاسب طلعت حسن، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحملات الرقابية المفاجئة على المخابز البلدية تمكنت من ضبط مخالفات تضمنت تجميع 51 بطاقة بمخبز بإدارة بولاق، وتجميع 321 بطاقة بمخبز بإدارة الصف، وتجميع 89 بطاقة بمخبز بإدراة الصف، وتجميع 231 بطاقة بمخبز بإدارة بولاق، وتجميع 392 بطاقة بمخبز بإدارة أطفيح ليصل الإجالي إلى 984 بطاقة بالمخالفة للقرارات الوزارية، وتم تحرير محاضر بالمخالفات ورفعها إلى النيابة، والتحفظ على المضبوطات.

وفي السياق ذاته، شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية حملة رقابية موسعة بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المختصة على مصنع إنتاج أغذية للصناعات الغذائيه يقوم بإنتاج الشيكولاته ومنتجات أخرى بمدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية، للتأكد من الإنتاج والمواصفات القياسية ومدى جودتها وصلاحيتها وتدوين الأسعار عليها.

وتمكنت الحملة الرقابية المكثفة من عمل محضر عدم اشتراطات صحية، وتحرير محاضر شهادات صحية، وتم ضبط كميات من المنتج التام غير مطابقه للمواصفات القياسية.

وفي السياق ذاته، أكد المهندس عبد المنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ورئيس قطاع التجارة الداخلية، إن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم يوميًا بعمل استهداف حملاتها الرقابية على المصانع المنتجة للأغذية وأخذ عينات ورفعها إلى المعامل المركزية، للتأكد من جودتها وصلاحيتها وتدوين الأسعار والتواريخ، وفي حال ضبط أغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة يتم تحرير محاضر لها والتحفظ على المضبوطات والغلق للمحال التجارية أو المصانع تحت تصرف النيابة العامة، والقبض على صاحب المصنع وإحالته إلى النيابة العامة.



وقال "خليل"، إنه تم تغليظ العقوبات على ظاهرة التسمم الغذائي مثبت من خلال التقارير الطبية للتأكد من أن المنتج تسبب في حالات التسمم الغذائي، لافتًا إلى أن العقوبات تصل إلى الحبس 3 سنوات، وغرامة مالية 30 ألف جنيه، مؤكدًا أن الحملات الرقابية مستمرة علي الأسواق المحلية والمحلات التجارية.