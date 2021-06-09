الخميس 10 يونيو 2021
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سياسي

أشرف رشاد: قطاع السياحة شهد طفرة خلال الفترة السابقة

النائب أشرف رشاد
النائب أشرف رشاد

قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن قطاع السياحة شهد طفرة خلال الفترة السابقة، مؤكدا أن حدث نقل المومياوات اللائق باسم الدولة المصرية الذى شهد له العالم أجمع يعد فريد من نوعه، ولكن لن نختزل كم هذه الإنجازات فى هذا الحدث العظيم فقط، خاصة وأننا نشهد يوميا إنجاز كبير فى هذا القطاع الحيوى.

ومن جانبها، قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن هناك طفرة إنمائية فى قطاع السياحة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن مصر  لديها مقومات تؤهلها لأن تكون فى هذه المكانة العالمية فى واحد من أبرز القطاعات، ولكن بسبب الجائحة مازال القطاع يعانى، مسائلة "ما هى آخر مستجدات الوزارة بشأن النهوض بالقطاع؟".

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها حزب مستقبل وطن، بعنوان "أبرز إنجازات وزارة السياحة والآثار والوضع السياحى الحالى" بحضور الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وقيادات الحزب.

فيما قال هشام زعزوع، أمين السياحة بحزب مستقبل وطن، إن هناك إشادة دولية كبيرة بموكب نقل المومياوات، وسنشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة، متمنيا أن يكون هناك إحصائية بشأن الأماكن السياحية وتلقى العاملين بالقطاع لقاح كورونا، وأن المناطق ليست جميعها سواء من حيث الإصابة،  حيث يوجد أماكن بها صفر إصابة واخرى إصابات متوسطة، وأخرى عالية، وهذا يتطلب إحصائيات دقيقة لعدم وضعنا فى القائمة الحمراء. 

وعلق الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، قائلا: “السياحة تعنى دخل قومى، عملة صعبة، وعمالة من كل منزل تقريبا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”، مضيفا أنه في عام 1964 تأسست أول وزارة للسياحة كانت سياحة وأثار، ولكن تم فصلها بعد عامين، وفى 2011 تأسست وزارة الآثار، واندمجت عام 2019، وهذا يعود لاندماج القطاعين مع بعضهم البعض بصورة كبيرة، فالاكتشافات الأثرية الاخيرة نتج عنها الترويج لمصر بشكل غير مسبوق.


واستكمل أنه تم الانتهاء من مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، الذى يهدف للتعامل مع الوزارة فقط بدل من التعامل مع 27 جهة بشأن إنشاء المنشآت الفندقيه والسياحية، والعمل على مشروع قانون بشأن الغرف السياحية وتنظيم الاتحاد، ومشروع قانون آخر بشأن إنشاء صندوق دعم العاملين فى قطاع  السياحة.

مستقبل وطن وزير السياحة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة السياحة هشام زعزوع المتحف المصري قطاع السياحة حزب مستقبل وطن السياحة والآثار المتحف القومي للحضارة الدكتور خالد العناني لجنة السياحة بمجلس النواب الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن النائب اشرف رشاد

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