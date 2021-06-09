الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

امن
امن

نجح رجال البحث الجنائي في الجيزة، الأربعاء، في كشف لغز واقعة العثور على جثة جزار به آثار جروح بمنطقة الرأس ومشوه الوجه، وملقي بالطريق بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تلقي المقدم محمد طبلية، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي في الطريق بدائرة القسم.


علي الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص عثر على جثة "أحمد. ص" جزار، به آثار جروح بمنطقة الرأس ومشوه الوجه ومقيم بدائرة القسم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.


بإجراء التحريات، تبين أن الواقعة جراء حادث سير أثناء قيادة المتوفي دراجة نارية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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