محاضرة بمعهد محاماة القاهرة الكبرى عن اختصاصات المحاكم وأنواعها

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام بفرعيات‎ ‎شمال وجنوب القليوبية، و شمال وجنوب الجيزة، تحت رعاية رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف حسين الجمال الأمين العام، و إسماعيل ‏طه مقرري معهد المحاماة، وبحضور محمود الداخلي الأمين العام المساعد‎.

وألقى المحاضرتان الدكتور سمير شعبان، أستاذ المرافعات والتحكيم بجامعة القاهرة، مقدما شرحا مفصلا في هذا التخصص‎.

وتناول خلال المحاضرتين اختصاصات المحاكم وأنواعها، أن محاكم القضاء العادي تتكون من أربعة محاكم هي محكمة النقض، ومحكمة الاستئناف، والمحكمة الابتدائية، والمحكمة ‏الجزئية، وأن محكمة النقض تأتي في قمة المحاكم العادية، وتختص بالفصل في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف العالي والأحكام ‏الصادرة من محكمة ابتدائية لهيئة استئنافية ويكون الحكم الذي تصدره محكمة النقض حكما باتا‎.‎

وقال شعبان: لكن يجوز لمحكمة النقض أن تتصدى للحكم في حالات أولها إذا كان الحكم صادر من محكمة اقتصادية، والثانية هي إذا كان الحكم قد ‏طعن عليه بالنقض للمرة الثانية، وفي الحالتين يجوز لمحكمة النقض أن تحكم في الدعوي‎.‎

ونوه: تكون مهمة محكمة النقض هي العمل على توصية تطبيق القانون في المحاكم المصرية فهي لا تعيد الفصل في المنازعات التي ‏عرضت على المحاكم الأدنى منها إنما تكتفي بمراقبة الأحكام التي صدرت من تلك المحاكم لمراقبة مدى اتفاقها مع القانون، ولكن ‏تستطيع محكمة النقض أن تفصل في المنازعة التي تعرض أمامها بصفتها محكمة موضوع لا محكمة قانون كما هو الأصل إذا عرض ‏عليها النزاع للمرة الثانية‎.‎

وأضاف: كما أنه ليس الهدف من إنشاء محكمة النقض جعل التقاضي على ثلاث درجات فالتقاضي على درجتين فقط، ولهذا تقوم محكمة النقض ‏على رأس المحاكم العادية حتى تقوم محكمة النقض بمراقبة سلامة تطبيق الحكم محل الطعن للقانون‎.‎

وتابع: أما محاكم الاستئناف، فهي تعتبر محاكم من الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلم أمامها ‏من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى سواء كانت مصدرة الأحكام محكمة ابتدائية أو جزئية فيطرح النزاع أمامها مرة أخرى ‏لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي‎.‎