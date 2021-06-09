النيابة تأمر بضبط متهم بسرقة 7 أطنان بلاستيك بالقاهرة

أمرت نيابة منشأة ناصر، الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم مع 2 آخرين سبق القبض عليهما بسرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنطقة الدويقة.

وتلقى قسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، باكتشاف سرقة كمية من البلاستيك بلغت 7 أطنان من المخزن ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم ( عامل – سائق)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق).

وأرشد المتهمان عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى الواقعة، وبإرشادهما ضبطت الشرطة كل المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.