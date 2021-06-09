الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر بضبط متهم بسرقة 7 أطنان بلاستيك بالقاهرة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

أمرت نيابة منشأة ناصر، الأربعاء، بسرعة ضبط وإحضار عامل متهم مع 2 آخرين سبق القبض عليهما بسرقة 7 أطنان بلاستيك من مخزن بمنطقة الدويقة.

وتلقى قسم شرطة منشـأة ناصر بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من صاحب مخزن بلاستيك كائن بدائرة القسم، باكتشاف سرقة كمية من البلاستيك بلغت 7 أطنان من المخزن ملكه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء الواقعة 3 أشخاص (سائق، عاملين بالمخزن محل البلاغ)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط إثنين منهم ( عامل – سائق)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأقر العامل المضبوط بأنه نظراً لطبيعة عمله بالمخزن خطط لسرقة محتوياته، وفى سبيل ذلك قام بالاستيلاء على المفتاح الخاص بالمخزن واصطنع نسخة منه، وتمكنوا من الدخول للمخزن عقب انصراف جميع العاملين به والاستيلاء على المسروقات عقب تحميلها على سيارة "نقل" (قيادة السائق).

وأرشد المتهمان عن السيارة المُشار إليها المستخدمة فى الواقعة، وبإرشادهما ضبطت الشرطة كل المسروقات المُستولى عليها لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخازن كسارات بلاستيك كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية ومقيم بذات العنوان)، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما والهارب بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

مديرية أمن قسم شرطة قليوب القاهرة سائق القناطر الخيرية مديرية امن القاهرة القبض عليه الحبس الاستيلاء على الحبس مع الشغل تشديد العقوبة نيابة منشأة ناصر طبيعة عمل المجني عليه مديري

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

قضايا تبديد القايمة.. حيلة الأزواج للاستيلاء على ممتلكات الزوجة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بالخدمات اللازمة على امتداد الطريق

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

الطريق إلى 30 يونيو «2».. الإخوان وجماعة التوريث تنافسا على الرضا الأمريكى قبل 2011

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

د.مينا بديع عبدالملك

قصة أُبوة رائعة

ثروت الخرباوي

قولًا واحدًا: لا نسخ فى القرآن

ماجد حبته

نكسة أمريكية إلكترونية جديدة

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري