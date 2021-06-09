التحول الأمنى الرقمى.. الداخلية تفعل منظومة العدالة الإلكترونية فى 81 قسم شرطة (فيديو)

تعتمد فكرة التحول الرقمي، التي تسعى الدولة إلى تطبيقها في كافة قطاعاتها، على تقدم الخدمات للمواطنين بطريقة مميكنة وإلكترونية، بعيدًا عن الأوراق والطرق التقليدية التي تستنفد الوقت والجهد وهو ما ترجمته وزارة الداخلية على أرض الواقع وقطعت شوطا كبيرا على طريق إتاحة خدماتها إلكترونيا.

وبدأت الداخلية فكرة التحول الرقمي من خلال تطوير بنيتها المعلوماتية وأنظمتها الرقمية بقطاعاتها، لإتاحة الخدمات إلكترونيا من خلال بوابة الوزارة على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) وعبر تطبيق الوزارة الخدمي والإخباري على الهواتف الذكية.

ودشنت الداخلية منصة واحدة للتحقق الرقمي يمكن للمواطن من خلالها التسجيل وبما يتيح الحصول على الخدمات الإلكترونية الجماهيرية التي تقدمها قطاعات الوزارة المختلفة، حيث قارب مستخدمو تلك الخدمات ما يقارب نصف مليون مواطن.

ويقدم قطاع الأحوال المدنية خدماته إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت ومن خلال الخدمة الصوتية فضلا عن استحداث ماكينة آلية لإصدار شهادات الميلاد المميكنه جار تطويرها لإتاحة المصدرات الأخرى من خلالها ومتاح على الموقع إصدار تصاريح العمل، وإصدار صحيفة الحالة الجنائية للمواطنين المدرج بصماتهم العشرية بقاعدة بيانات الأدلة الجنائية، فضلا عن إتاحة الإخطار عن بيانات العين المؤجرة من شقق ومحلات ومزارع، وكذلك خدمات المواطنين السابق تأديتهم للخدمة العسكرية بالوزارة.

وقامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بإنشاء مركز بيانات ضخم لربط الإدارة بكافة منافذ الجمهورية والإدارات النوعية للتيسير على المواطنين في إنهاء خدماتهم، فضلا عن إمكانية الحصول على خدمات إدارة الجوازات والهجرة والجنسية، وطلب شهادة تحركات عبر موقع وزارة الداخلية على الإنترنت.