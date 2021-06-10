الخميس 10 يونيو 2021
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سياسي

بحضور مجلس نقابة المحامين.. «العدل» تفعل الخدمات الرقمية بمحكمة شمال سيناء

محكمة شمال سيناء
محكمة شمال سيناء الابتدائية

أطلقت وزارة العدل، الخدمات الرقمية بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، (نظر تجديد الحبس الاحتياطي وإقامة الدعوى المدنية عن بعد)، بحضور مجلس نقابة محامين شمال سيناء بقيادة النقيب الفرعي ممدوح العيادي.

وقالت وزارة العدل في بيان الأربعاء، إنه بناء على توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل برفع كفاءة مقر مجمع محاكم شمال سيناء الابتدائية ورقمنة الخدمات المقدمة من خلاله لحين عودة انعقاد الجلسات بمقرها الأصلي بمدينة العريش؛ تفقد المستشار طارق كامل مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني واللواء محافظ شمال سيناء أعمال التطوير المبدئي وتفعيل الخدمات الرقمية المقدمة من خلال المكاتب الأمامية بمحكمتي العريش الجزئية وشمال سيناء الابتدائية.

وشارك في الجولة التفقدية لفيف من القضاة وأعضاء المجلسين النيابيين بالمحافظة.

وشملت أعمال التطوير تشغيل التطبيق الموحد لإدارة الملفات، وتوفير الأجهزة والمعدات، وتدريب موظفي المكتب الأمامي، وتنفيذ خدمة إقامة الدعوى المدنية عن بعد، واختبار نظام تداول أوراق الإعلان إلكترونياً، وتطبيق نظامي أرشفة الملفات المحفوظة ومشروع الوثائق المؤمنة، وتفعيل نظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي إضافة إلى الخدمات الإلكترونية المختلفة المقدمة من خلال بوابتي مصر الرقمية ووزارة العدل، والبدء في تجهيز قاعات المحاكمات، فضلاً عن مراعاة التصميم الإنشائي للاستخدام من قبل ذوي الاحتياجات الخاصة بتخصيص أماكن وممرات خاصة بهم.

فيما عقدت نقابة المحامين، الأربعاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، لنقابات: «جنوب القاهرة ـ شمال القاهرة ـ القاهرة الجديدة ـ حلوان ـ بنها ـ شبرا الخيمة ـ 6 أكتوبر ـ الجيزة ـ بورسعيد ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ الشرقية (شمال وجنوب)»، وذلك بقاعة اتحاد عمال مصر بوسط البلد بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الأمين العام للنقابة حسين الجمال، ومحمود الداخلي الأمين العام المساعد، ويحيى التوني وكيل المجلس ومحمد الكسار عضو المجلس.

القاهرة الجديدة نقابة المحامين شمال سيناء وزير العدل جنوب سيناء مجمع محاكم

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