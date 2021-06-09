العناني: نهدف لتعزيز رؤية مصر كوجهة سياحية كبرى

بدأت ندوة حزب مستقبل وطن، مساء الأربعاء، بحضور وزير السياحة والآثار، والمهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، واللواء يحيي العيسوى أمين التنظيم، والنائب أحمد الجندي، أمين التثقيف والتدريب بالحزب، وهشام زعزوع، الأمين المساعد أمانة السياحة والطيران بالحزب، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب.

وقال خالد عناني وزير السياحة والآثار، إن السياحة تعد دخل قومي لمصر فهي تدير عملة صعبة، وشهدت السنوات الأخيرة الماضية اكتشافات أثرية ضخمة أدت إلى رواج للسياحة في مصر، مضيفا أن الوزارة بعد الدمج أعدت رؤية ٢٠٣٠، وتهدف لتعزيز رؤية مصر كوجهة سياحية كبرى، وتعزيز الموارد الشعبية والآثرية، وبعد الدمج تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث قضايا

وأشار عناني خلال كلمته أن هناك دور تشريعي نحو الحفاظ على السياحة في مصر ومنها تم تعديل قانون حماية الآثار، وهيئة المتحف المصري، وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، وكذلك قانون الغرف السياحية وقانون تنظيم الشركات السياحية وقانون صندوق دعم العاملين في القطاع السياحي في وقت الأزمات.

وأضاف العناني أنه بالنسبة لأعداد السائحين خلال الأعوام السابقة، فالأرقام الحالية تصل ٤٠٪ عما كانت سابقا، وهي تعد أرقام جيدة في ظل أوضاع كورونا، مضيفا أن أفضل عام كان ٢٠١٩ ووصل نسبة السياحة إلى ١٣ مليونا، منوها بأعداد الفنادق في مصر ومنها ٢٢٦٣ فندقا منهم ٩٣٧ ثابتا و٢٦١ عائما.

وأوضح أن الوزارة قامت بعدد من الإجراءات خلال أزمة كورونا أن هناك تعليق حركة الطيران وغلق المنشآت الفندقية السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف اعتبارا من ١٦ مارس ٢٠٢٠، إنشاء لجنة أزمات، مؤكدا أنه بعد الأزمة نعمل على عودة السياحة بقوة وعودة تنشيط السياحة من جديد، ولذلك تم اتخاذ خطوات صارمة اتجاه المخالفين من إدارة الفنادق من تنظيم حفلات أو وكذلك في قضية تسريح العمالة في الفنادق.