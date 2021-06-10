الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بالخطوات.. طرق الحصول على لقاح كورونا فى المنزل

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية توفير خدمات تلقي لقاح فيروس كورونا بالمنازل للمواطنين الذين يعانون من أمراض تعيق حركتهم، منذ فترة من الزمن، خاصًة أن فئة كبار السن تحاول الحصول على اللقاح إلا أنها لضعف الصحة، والقدرة على الحركة لا تتمكن من الذهاب.

وأكدت وزارة الصحة، أنه سيتم استقبال طلبات المواطنين لتلقي اللقاح بالمنازل على 15335، ولكن وضعت شرط وهو  أن يكون الشخص قام أولًا بالتسجيل والحجز على الموقع الإلكتروني.

ويرصد "الدستور"، في سياق السطور التالية كيفية الحصول  على اللقاح في المنزل:

1- الدخول إلى موقع وزارة الصحة المصرية  https://egcovac.mohp.gov.eg .

2-اختيار التسجيل لطلب لقاح كورونا.

3- لغة التواصل العربية.

4- الإسم (كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر).

5- بلد الجنسية.

6- الرقم القومي.

7- تاريخ الميلاد.

8- النوع.

9- اختر المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها.

10- اختر "القسم/ المركز" الذي ترغب في الحصول على اللقاح به.

11- اختر هل تعاني من أمراض مزمنة؟

12- الوظيفة.

13- البريد الإلكتروني (اختياري).

14- التحقق من رقم هاتفك المحمول.

15- أدخل رقم هاتفك المحمول، ثم استخدم زر «إرسال» لتستلم رمز التحقق.

16- رقم المحمول.

17- رمز التحقق.

18- الهاتف الأرضي يجب إدخال كود المحافظة قبل الرقم.

19- رقم هاتف محمول آخر (اختياري).

ونوهت وزارة الصحة عن الفئات الأكثر تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، وهم:

1- المصابون بأمراض مزمنة "السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي".

2- المرضى ناقصو المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية.

3- مرضى الأورام.

4- كبار السن وأصحاب الأمراض المزمن. 

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أكدت أن اللقاح الخاص بفيروس كورونا، آمن ولا يشكل أي خطورة على صحة المواطن المصري، الذي يتلقيه، والأعراض التي تظهر تؤكد على فاعليته الكاملة، وإنه غير ضار نهائيًا على صحة الإنسان. 

لقاح كبار السن منزل وزارة الصحة فيروس 10 انواع من كورونا

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