الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بيومي فؤاد يحقق رقم قياسي بعدد مشاركاته الفنية خلال 2021

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

يشارك خلال العام الجاري في عدد كبير من الأعمال الفنية تنوعت ما بين الأكشن والكوميديا والرومانسية، فشارك "فؤاد" في الموسم الحالي بـ6 أفلام و4 مسلسلات.

ويبلغ عدد الأعمال المشاركة في الموسم الحالي التي شارك فيها بيومي 6 أفلام، هي: "ماما حامل" للنجمة ليلى علوي وحمدي المرغني، وفيلم "ثانية واحدة" دينا الشربيني ومصطفى خاطر، كما يشارك فيلم "أحمد نوتردام" لرامز جلال وغادة عادل، وفيلم "ديدو" لكريم فهمي ومحمد ثروت.

بالإضافة لفيلمي "وقفة رجالة" لماجد الكدواني و"شاومينج" لعدد من الفنانين الشباب.

ويتنوع بيومي فؤاد في كل هذه الأعمال بشخصيات مختلفة حيث يجسد "بيومي" في "ماما حامل"  دور الأب الغريب الاطوار، وفي "ثانية واحدة" البواب، وفي "أحمد نوتردام" الباحث ومؤلف قصص الرعب، وفي "ديدو" المخترع، وفي "وقفة رجالة" القبطان السابق وفي "شاومينج" مدير إدارة الأزمات بوزارة التربية والتعليم" .

وشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة 4 أعمال درامية تم عرضها خلال شهر رمضان 2021. 

حيث تواجد في مسلسل "ولاد ناس" وهو مسلسل اجتماعي يناقش قضايا تربية الأبناء، ومدى تأثير المشاكل التي تقع بين الآباء على حياة أولادهم، وشارك في مسلسل "بنت السلطان" وهو مسلسل تدور أحداثه في إطار من الغموض حول امرأة تترك حياتها في تجارة المخدرات وتبدأ حياة جديدة.

وشارك في مسلسل "النمر" تدور قصة المسلسل داخل عالم الصاغة، والصراع الذي يحدث بين النمر وبعض التجار، ومسلسل "الديك الأزرق" وهو مسلسل سعودي مصري تدور فكرته حول رجل يعثر على نظارة سحرية تمنحه قدرة خارقة على رؤية الأشياء بطريقة مختلفة، وشارك فيه بشخصيه مختلفة حول شخص مصري بشخصيه كوميدية للغاية جدا. 

شهر رمضان خالد الصاوي ليلى علوي مصطفي خاطر دينا الشربيني السينما المصرية وزارة التربية والتعليم بيومي فؤاد

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