محافظ المنوفية لـ «الدستور»: إصلاحات جديدة بمدينة الباجور خلال أيام

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، عن اختيار 33 شارع داخل شوارع مدينة الباجور ينطبق عليها شروط الرصف، للبدء في الرصف الجديد وإعادة الرصف، في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية، بكافة المدن والتي بدأت في أكثر من مدينة بالتزامن مع عمل مبادرة حياة كريمة في مركزي أشمون والشهداء.

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم اختيار 33 شارع لرصف داخل مدينة الباجور، كما تم اختيار 32 شارع للرصف بالإنترلوك في الشوارع التي لا ينطبق عليها شروط الرصف العادي، وسيتم بدء العمل خلال الأيام القادمة.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم الاستقرار على إنشاء كورنيش لأهالي الباجور على ترعة الباجورية لكي يكون متنفسًا للأهالي، وقام رئيس مدينة الباجور بالبدء في اتخاذ الإجراءات الأولية من معاينة، للبدء في تسليم الموقع لشركة المنفذه.

وأضاف محافظ المنوفية، أنه تم اختيار قطعة أرض مميزة لإنشاء حديقة عامة نموذجية تليق بأهالي المدينة، في إطار خطة المحافظة لإنشاء حدائق نموذجية في أكثر من مدينة بدأت في منوف وشبين الكوم وأشمون وستستمر في باقي المراكز.

وتفقد محافظ المنوفية الأعمال النهائية لتطوير كوبري مبارك وحديقة 30 يونيو وتطوير شوارع الغزل وغرب الاستاد، كما أكد على العمل كخلية نحل لسرعة نهو الأعمال

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون قد قام بجولة ميدانية موسعة بعدد من شوارع حي غرب مدينة شبين الكوم أمس وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير المشروعات على أرض الواقع وتذليل العقبات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بنطاق العاصمة بهدف تنميتها وإمدادها بالمرافق الأساسية، رافقه نائبه محمد موسى والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، ورئيس حي غرب شبين الكوم.