الأربعاء 09 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

فرجانى ساسى يودّع جمهور الزمالك: «قريبا سأكشف كل الحقائق»

جريدة الدستور

أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رحيله عن القلعة البيضاء، بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم وصوله إلى اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك بشأن تمديد تعاقده.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات .. الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق!!”.

ساسي الزمالك فرجانى ساسى عقد فرجاني ساسي

الأكثر قراءة

أمن الجيزة يكشف لغز العثور على جثة جزار ببولاق الدكرور

قضايا تبديد القايمة.. حيلة الأزواج للاستيلاء على ممتلكات الزوجة

عقب تطبيق الغلق الكلي لمطلع «الدائري».. «المرور» يعلن الطرق البديلة لمحور الأوتوستراد

السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بالخدمات اللازمة على امتداد الطريق

مجلس الوزراء يوافق على 11 قرارًا

«الصحة العالمية»: فيروس كورونا سيستمر ويصعب التنبؤ بمدة وجوده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

هذه نبوءاتهم

القس. رفعت فكرى

متصل الآن

خالد عكاشة

الدروس المستفادة من الحرب على غزة «2»

ماجد حبته

خط «تبون» الأحمر!

مينا أسعد كامل

في ذكرى رحيل المسكين الذي أتعب الكنيسة

نرمين يسر

ماذا بينك وبين نتفليكس يا مريام؟

إبراهيم داود

قوة الأدب

منى رجب

مناقشة دولية فى القاهرة تفتح آفاقًا أمام الصناعة والاستثمار

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح»: يجب على إسرائيل الكف عن ربط انتقاد الأبارتهايد بمعادة اليهودية

للاستفزاز وليس الاحتفال .. لماذا تُعتبر "مسيرة الأعلام فى القدس" خطيرة؟

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تثبت أنها دولة فصل عنصري