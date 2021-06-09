فرجانى ساسى يودّع جمهور الزمالك: «قريبا سأكشف كل الحقائق»

أعلن الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رحيله عن القلعة البيضاء، بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض بنهاية الموسم الحالي، في ظل عدم وصوله إلى اتفاق نهائي مع إدارة الزمالك بشأن تمديد تعاقده.

وكتب فرجاني ساسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بكل فخر أعتز بالفترة الأهم فى حياتى مع نادى الزمالك ويعلم الله أنى أخلصت بذمة وأمانة لهذا الكيان داخل وخارج الملعب ويبقى جمهور الزمالك العظيم الداعم الحقيقى لى فى كل المحطات .. الخير فيما اختاره الله وقريبا سوف أوضح كل الحقائق!!”.