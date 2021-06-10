الخميس 10 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدرسة العربي

أبرز المعلومات عن مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية

طلاب
طلاب

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، أبرز المعلومات عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية، لمن يريد الالتحاق بها بعد الحصول على شهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقديم لجميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو المقبل.

وقالت وزارة التربية والتعليم، عبر صفحتها الرسمية، بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لمن يريد التعرف على  كل ما يخص مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف تخصصاتها الفنية والهندسية، يمكن معرفة المزيد عن مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية فهي تضم تخصصات التالية: 

الكهرباء، التبريد والتكييف، الميكانيكا، وشروط التقديم والقبول والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قررت تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم ١٠يوليو للشعبة العلمية و١١ يوليو للشعبه الأدبية .


وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 علمي
 

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

 

طلاب دراسة مدارس التكنولوجيا الكهرباء وزارة التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة الشهادة الاعدادية

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