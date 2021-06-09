اعترافات المتهم بالتعدى على رئيس حى عين شمس: المقاول شارك فى الواقعة

تستكمل نيابة مدينة نصر الجزئية التحقيق في واقعة التعدي على رئيس حي عين شمس بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وكشفت اعترافات أحد المتهمين عن أن المقاول المتهم الرئيسي شارك في واقعة التعدي علي المجني عليه.

كانت جهات التحقيق، قد قررت حبس 4 أشخاص متهمين بالتعدي على رئيس الحي 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وتبين من خلال التحقيقات أنه أثناء نزوله من منزله لركوب سيارة الحي سمع شخص يردد لازم يموت، وتبين وجود 6 أشخاص يلتفون حوله، وأضافت التحقيقات أن المجني عليه احتمى داخل السيارة فحطموها عليه باستخدام الشوم.

- الاستماع لأقوال رئيس الحي

واستمعت النيابة لأقوال اللواء ماهر هاشم، الذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم، أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي، ما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومه، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة، من رئيس أحد الأحياء بالقاهرة بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي"، فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين، أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

- ضبط المتهمين واعترافاتهم

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من مقاول له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبالاشتراك مع سائق "توكتوك"، مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه، وبقي شخصان آخران يجري ضبطهما.