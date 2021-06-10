أبرز توجيهات «التعليم» لعقد امتحانات الثانوية العامة 2021

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الكتاب الدوري الخاص بعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، وتم إرسال تعليمات هذا الكتاب لجميع المديريات التعليمية.

وجاءت التعليمات كالآتي:

- الإجابة على الأسئلة إلزامية في البابل شيت لجميع الطلاب.

- إتاحة طباعة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع إلكترونيا.. 3 يوليو.

- تعقد امتحانات الشعبة العلمية في أيام منفصلة عن الأدبية.

- المركز القومي للامتحانات يضع الأسئلة ويصححها.

- الطالب ملزم بالإجابة على "البابل شيت".

- اختيار الطالب أكثر من إجابة يفقده الدرجة.

- تسجيل نفس الإجابة في "البابل شيت" و"التابلت".

- يتم الرجوع لإجابات التابلت إذا تعذرت قراءة الإجابات "بالماسح الضوئى".

- المدارس مسئولة عن تجميع إجابات امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع.

- لجان النظام والمراقبة مسئولة عن إعداد أرقام الجلوس وكشوف الحضور والغياب.

- تقوم المدارس بتجميع أوراق إجابات المواد غير المضافة للمجموع والتي تمت الإجابة عليها بالمنزل وتسليمها للجان المراقبة المختصة وتقديرها باجتياز وعدم اجتياز، وليس بدرجات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت تأجيل عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020-2021 (دور يوليو) للشعبتين الأدبية والعلمية، لتبدأ يوم ١٠ يوليو.



وجاء جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

بينما جاء جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الاربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحي من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الاجنبية الاولي لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة .

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الكتاب الدوري