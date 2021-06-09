«سوق المضروب رائج».. روائية تعثر على كتابها «مزورا» بمكتبة «مدبولي» المزيفة بالتجمع

قالت الكاتبة والروائية شيرين سامي، إنها زارت مكتبة مدبولي فرع 7 ستارز مول في التجمع، وفوجئت بوجود 6 نسخ مزورة من كتابها "154 طريقة لقول افتقدك"، والصادر عن دار الكرمة.

وكتبت سامي القصة على صفحتها بـ"فيسبوك"، وتواصلت معها "الدستور"، فأكدت أنها وجدت 6 نسخ وتباع بالسعر الأصلي للنسخة الأصلية، أي أنها تباع بسعر 70 جنيها، مشيرة إلى أنها كتب مزورة ولا تباع حتى بسعر الكتاب المزور.

وتابعت: "كان الغلاف باهت والقطع أكبر قليلا من قطع كتابي الذي نشرته دار الكرمة، وحين تواصلت سامي مع ناشر الكتاب أكد لها إن الكتاب المزور يبيع أكثر بكثير من النسخ الأصلية، وهذه مأساة حقيقية".

وواصلت: "كان المسئول عن حركة البيع بالمكتبة فتاة، وحين حاولت تصوير النسخ رفضت البنت تماما، وبما أنني لست صدامية فقبلت بالأمر ولم أقم بتصوير النسخ".

وبعد كتابة سامي للقصة على صفحتها وتجاوب الكثير من القراء والمثقفين كانت هناك الكثير من التعليقات تفيد وتؤكد أن فرع بيفرلي هيلز يبيع أيضًا نسخًا مزورة، وأن هذا يعد إساءة لمكتبات مدبولي العريقة، وحدث بعدها بقليل أن تواصل أحفاد مدبولي مع شيرين سامي يؤكدون أن فرع 7 ستارز بالتجمع ليس تابعا لمكتبات مدبولي، وأن مكتبات مدبولي الأساسية لا تملك سوى فرعين فقط هما فرع وسط البلد وفرع طيبة بمدينة نصر".

فيما نوهت سامي بأن هناك من تحدث معها وأخبرها بأن صاحب المكتبة يود التواصل معها لكنها لم تتواصل معه لثقتها في أنه سيطلب منها مسح المنشور وبالتالي لم تستفد شيئًا.

أما شيرين سامي فهي كاتبة روائية مصرية خريجة كلية الصيدلة جامعة القاهرة، وهي صاحبة مدونة “حدوتة مصرية” ومدونة “ذات مرّة”، لها مجموعة قصصية بإسم “كتاب بنكهة مصر” عن دار ليلى كيان كورب، رواية قيد الفراشة صدرت عن دار ن للنشر والتوزيع، رواية حنة وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية، كتاب 154 طريقة لقول أفتقدك وصدر عن دار الكرمة، رواية من ذاق عرف وصدرت عن الدار المصرية اللبنانية، وأخيرا رواية الحجرات وستصدر قريبا عن دار الكرمة بالتزامن مع معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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