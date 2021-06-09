كارول سماحة تشكر الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية

شكرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة دولة الإمارات بعد حصولها على الإقامة الذهبية هناك، وذلك لتألقها في العمل الغنائي.

وكتبت كارول عبر حسابها بموقع تويتر قائلة: "‏أشكر دولة الإمارات شعبا وحكومة على هدية الإقامة الذهبية وأتمنى لها المزيد من الازدهار والتطور".

وعلى الجانب الآخر، تنتهي كارول سماحه في غضون الأيام القليلة المقبلة من وضع لمساتها النهائية على أغنية جديدة، ستقوم بطرحها بموسم الصيف في تعاون جديد يجمعها مع شركة "لايف ستايلز ستوديوز" بعد النجاح الكبير الذي حققاه في أغنيتي “Bon Voyage” و”شكرًا”.

وكانت كارول قد أصدرت مؤخرًا أغنيتين جديدتين، الأولى بعنوان “شكرًا” من كلمات أحمد مرزوق وألحان يوسف ديمركول وتوزيع دياب ميقري وإنتاج شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، وحققت الأغنية نسب مشاهدة جيدة للغاية، بعد طرحها على قناة الشركة على يوتيوب.

أما الثانية فكانت بعنوان “حياتي” تعاونت من خلالها مع “دي جي” يوسف ومغني الراب العالمي لارتيست والرابر الكويتي دافئ، كما غنت اغنيه تتر مسلسل “ضد الكسر” والتي حملت عنوان “اللي خان” ومن كلمات مدحت العدل وألحان أحمد العدل، وحققت خلالها نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي .

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

وكانت حكومة الإمارات منحت الإقامة الذهبية لعدد من النجوم، منهم الفنان محمد رمضان، نظرًا لتواجده على مدار أيام الإجازة هناك بالإضافة إلى الفنان خالد سليم، الذي حصل على الإقامة مؤخرًا، وانضم إليهم رامي صبري حاليًا. وكانت حكومة دولة الإمارات العربية اعتمدت خلال الفترة الماضية منح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات إلى بعض المهن، وذلك وفقًا لتعليمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الذي وجّه بالاهتمام بالعقول والمواهب المميزة للمقيمين في دولة الإمارات.