استكمال أعمال رصف وترميم الشوارع فى مطروح (صور)

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الأربعاء، استكمال تنفيذ خطة الرصف 2020/2021 شرق المدينه المصدق عليها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، حيث تم الانتهاء من تنفيذ شوارع بعلم الروم بطول 1كم وربطها بكلا من محور على حميده بطول 1.25 كم والمقابر بعزبة شندى بالكيلو7 بطول 500 متر وجارى العمل بمنطقة حثاوة بالكيلو ه بطول 2كم وسملا بالكيلو 12 بطول 400 م.



وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح البدء في أعمال الترميم لشوارع منطقة عمارات محدوي الدخل بعد الانتهاء من أعمال الغاز الطبيعي وتوصيله بالمنازل والعمارات السكنية بنطاق المدينة وذلك في اطار خطة المدينة لإعادة الشيء لأصله.



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من رصف منطقة ريم وشوارع المحكمة القديمة والمرور ومعظم شوارع زاهر جلال حتي منطقة علم الروم وبمحيط عمارات بورسعيد والروضة والسنوسية وطريق الخروبة وجاري الانتهاء من طبقة الاساس تمهيدا لأعمال الرصف بمنطقة الكيلو 4 من السجل المدني حتي الشوارع الفرعية خلف الاذاعة بناء علي تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.



ووجه رئيس مدينة مرسى مطروح للشركات العاملة ببذل مزيد من الجهد لسرعة إنهاء مشروعات البنية التحية لمشروعات الغاز والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب بنطاق المدينة تمهيدا للبدء في اعمال الرصف بشوارع الاحياء والعزب بالتزامن مع تمهيد الطرق الترابية بالجليدر لفتح شوارع مغلقة تيسيرا علي سيارات المواطنين والطوارئ لحين رصف تلك المناطق .

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة المشروعات الجارية لسرعة أعمال الرصف والترميم بنطاق المدينة .



وكان أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ 9 قرارات إزالة على أراضي الدولة بمساحة مستردة 2670 م2 بمناطق المدخل الشرقي للمدينة والإمام مالك بعلم الروم وسملا والعزبة السودانية ضمن الموجة 17 لإزالة المباني المخالفة بدون ترخيص.

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح

استكمال اعمال الرصف بشوارع بمطروح