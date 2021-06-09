محافظ الإسكندرية يناقش مع مدير شركة سيتيك الفرنسية تعزيز سبل التعاون

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، بمكتبه، جيرميه روبل المدير التجارى لشركة سيتيك الفرنسية، وميلاد صبحى ممثل عن شركة سيتيك مصر. وذلك لمناقشة مشروعات التعاون المختلفة بين الجانبين لتحقيق المصلحة العامة التي تعود بالنفع على المواطن السكندرى.

ورحب المحافظ بممثلي الشركة الفرنسية على أرض الإسكندرية. وأعرب عن سعادته بتعزيز العلاقات والتعاون المثمر بين الشركة علي كافة الأصعدة.

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، إجراء القرعة العلنية الأولى لعدد 112 وحدة سكنية ببشائر الخير 3 لصالح أسر منطقة نادي الصيد، وسط أجواء من الفرحة، ومن إجمالي 6044 أسرة سيتم نقلهم تباعاً. وذلك بحضور العقيد أحمد محمد عباس المدير التنفيذي لمشروع بشاير الخير.

يأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية وتقديم كافة الخدمات لهم.

وأوضح المحافظ أنه عقب إجراء القرعة سيتم إبرام العقود القانونية الخاصة بالوحدات، وتسليم الأهالي الوحدات السكنية مباشرة. مؤكداً أن الوحدة السكنية تضم 3 غرف وصالة ومجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية والمنزلية مجاناً.

وأضاف المحافظ أنه خلال شهرين سيتم تسليم ألف وحدة سكنية بمساكن بشائر الخير، لافتاً إلى أن إجراءات القرعة تتم وفق الأولويات للأهالي. وسط اتباع الإجراءات الإحترازية والوقائية.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة تولي اهتماما غير عادي لأهالينا البسطاء، وهو ما تم ترجمته علي أرض الواقع من خلال الاهتمام بتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة، وبناء أماكن حضرية لنقل قاطني تلك المناطق، وخير دليل على ذلك المشروع القومي مشروع "بشاير الخير" بجميع مراحله والذي كان هدفه الأساسي هو رعاية ودعم المواطنين البسطاء، مشيراً إلى أن الأهالي بتلك المنطقة يعانون معاناة شديدة للغاية في فصل الشتاء، إذ ترتفع مياه الأمطار داخل المنازل لأكثر من متر لأنها منطقة عشوائية، وتم عرض المشكلة كاملةً على رئيس مجلس الوزراء، وأصدر توجيهات بنقل القاطنين بهذه المنطقة لمساكن "بشائر الخير" في إطار أهمية توفير حياة كريمة لهم، وقد تم توفير أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية لنقل نحو 6 آلاف أسرة وتوفير 1000 محل وورشة.

محافظ الإسكندرية والمدير التجارى لشركة سيتيك الفرنسية

محافظ الإسكندرية والمدير التجارى لشركة سيتيك الفرنسية

محافظ الإسكندرية والمدير التجارى لشركة سيتيك الفرنسية