الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

افتتاح منافذ جديدة للمنتجات الغذائية بحدائق أكتوبر

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

يفتتح قطاع الزراعة المحمية بوزارة  الزراعة غدًا، منفذا جديدا لبيع المنتجات الغذائية في منطقة حدائق أكتوبر، لخدمة المواطنين  بحضور رئيس جهاز المدينة وبعض قيادات الوزارة والمهندس أحمد فتحى مدير المنافذ بوزارة الزراعة.

وقال أحمد فتحي، مدير منافذ وزارة الزراعة، في تصريحات، الأربعاء، إن الوزارة ستقوم بالتوسع في مناطق أخرى لهيئة المجتمعات العمرانية، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتخفيض الأعباء على المواطنين.

وأعلن الدكتور ممدوح السباعي رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، عن أن الوزارة استعدت لبيع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك والياميش بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تصل إلى 25% من أجل سد الفجوة الغذائية من خلال منافذ قطاع الإنتاج المنتشرة في المحافظات والبالغ 64  منفذًا.

الزراعة تفتتح منافذ جديدة للمنتجات الغذائية حدائق

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