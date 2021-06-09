الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشميع عيادة يديرها شخص ينتحل صفة طبيب فى البحيرة

منتحل شخصية طبيب
منتحل شخصية طبيب

شنت الإدارة الصحية بمدينة المحمودية بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة على عيادات الأطباء والمراكز الطبية والصحية الخاصة ومعامل التحاليل والصيدليات الخاصة داخل المحمودية، للتأكد من توافر الاشتراطات القانونية، والتصدي لمنتحلى الصفة منعا للمتاجرة بأمراض وآلام المواطنين.

حيث قاد الحملة الدكتور هاني أبوطالب، مدير الإدارة الصحية بالمحمودية، ورئيس لجنة العلاج الحر بالإدارة الصحية، وضمت في عضويتها كلا من: الدكتور أسامة غريب، أشرف خلف، عضوى لجنة العلاج الحر بالإدارة، الدكتورة نهلة أبوالمكارم، الدكتورة أميرة غانم، مفتشتى الصيدلة بالإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويعمل بمعالجة الإدمان وهو غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب، وضبط أدوية منتهية الصلاحية بذات المكان، كما تم أيضا ضبط شخص يدير مركزا للعلاج الطبيعي والتخاطب غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب.

وقد قام فريق الحملة بتحريز الأدوية المضبوطة وغلق وتشميع المكان، كما قام الفريق بتحرير المحاضر اللازمة بكل واقعة لعرضها على النيابة العامة للتحقيق.

 

من ناحية أخرى شدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة ، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أى أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسة الصيدلية المخالفة بمعرفة إدارة الصيدلة بمديرية الصحة . 

وصرح الدكتور محمود طلحة - وكيل وزارة الصحة بالبحيرة أنه تم تنفيذ عده حملات لإدارة التفتيش الصيدلي خلال شهر مايو الماضى تم خلالها المرور علي 490 صيدلية عامة أسفرت عن تحرير 81 محضر  للمؤسسات الصيدلية المخالفه لعدم وجود مدير ( مزاولة مهنة الصيدلة )  او لوجود أدوية محظور بيعها في الصيدليات.

  كما بلغت عدد قرارات الغلق الإداري التي تم تنفيذها  8 قرارات وعدد المذكرات المرفوعه بالغلق الإداري بلغت 87 مذكره وعدد المؤسسات التى صدر لها قرار بإلغاء الترخيص 17 مؤسسة فيما تم إصدار التراخيص لعدد 33 مؤسسة أخرى. 

 

 

 

 

 

 

البحيرة وزارة الصحة محافظ البحيرة منتهية الصلاحية النيابة العامة منتحلي الصفة

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