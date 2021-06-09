رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد شهر يونيو 2021 يحظى يوميا على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل حتى تصدر قائمة أكثر الكلمات البحثية لذلك يستعرض "الدستور" من خلال هذا التقرير رابط وخطوات الاستعلام الالكتروني عن فاتورة الغاز وكيفية تسجيل القراءات إلكترونيا.

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد شهر يونيو 2021

وخصصت شركة الخدمات البترولية بتروتريد التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية موقعا إلكترونيا يمكن من خلاله تسجيل قراءة العدادات المنزلية إلكترونيا والإستعلام الالكتروني عن إجمالي قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري من خلال هذا الرابط (من هنا) تسهيلا على العملاء في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي أجبر مندوبي الشركة على عدم دخول المنازل وتسجيل القراءة لتفادي انتشار العدوى حيث ينتقل الفيروس بسرعة فائقة بين المواطنين.

خطوات تسجيل قراءة العدادات المنزلية للغاز

يمكن عن طريق الخطوات التالية تسجيل قراءة العدادات المنزلية للاستعلام عن إجمالي فاتورة استهلاك المنازل من الغاز الطبيعي :-

تسجيل الدخول عبر موقع شركة بتروتريد من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة تسجيل قراءة العدادات المنزلية من القائمة الرئيسية للموقع

كتابة بيانات العميل في الخانات المخصصة لذلك ( الاسم، الرقم القومي، العنوان، …)

كتابة رقم العداد المنزلي ومكان تواجده بالتفصيل

كتابة قراءة العداد المنزلي في الخانة المخصصة لها

الضغط على زر الاستعلام عن الفاتورة

ظهور إجمالي المبلغ المطلوب سداده بالتفصيل.

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مواعيد تسجيل القراءات ودفع الفواتير الشهرية للغاز

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي على موقع بتروتريد شهر يونيو 2021 يمكن استخدامه للاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية من 1 إلى 15 في الشهر فيما يمكن السداد اعتبارا من يوم 6 إلى أخر يوم في الشهر وذلك من خلال وسائل الدفع الالكتروني وهى ماكينات الصرف الآلي للبنوك و شركات التحصيل الالكتروني المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية مثل ( فوري، مصاري، ضامن، خدماتي، ..) والتي اعتمدتها الشركة مؤخرا لتسهيل التعاملات اليومية للعملاء في ظل الوباء العالمي الذي يجتاح بلاد العالم ويحصد ملايين الأرواح خلال مواجهاته وتطور سلالته.