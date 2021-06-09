أشرف عبد الباقي ينتظر عرض «سقراط ونبيلة» ويقدم مسرحية «كلها غلط» الجمعة

يعيش الفنان أشرف عبد الباقي حالة من الانتعاش الفني، حيث شارك خلال الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الاختيار 2 كضيف شرف وحقق نجاح كبير بتجسيد الشهيد اللواء محمد جبر، وينتظر أشرف عبد الباقي خلال الفترة المقبلة عرض فيلمه الجديد “سقراط ونبيلة” المقرر طرحه يوم 16 يونيه الجاري.

كما يستأنف الفنان أشرف عبد الباقي عرضه المسرحي “جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط" يوم الجمعة المقبل بعد أسابيع من التوقف، على خشبة مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة وسط إجراءات احترازية كبيرة لمواجهة فيروس كورونا، مع الالتزام بقرار مجلس الوزراء بنسبة الحضور.

أسعار تذاكر مسرحية كلها غلط

وتباع تذاكر المسرحية للجمهور على 3 فئات الأولى بمبلغ 400 جنيه مصري، والثانية بمبلغ 300 جنيه، والثالثة والأخيرة بمبلغ 200 جنيه مصري ويبدأ العرض في تمام الساعة السادسة مساء ويستمر لمدة ساعتان.

أحداث مسرحية كلها غلط

“مسرحية كلها غلط - جريما في المعادي" مأخوذة من رواية كوميدية إنجليزية حصل الفنان أشرف عبد الباقي على حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، وتعرض المسرحية أيضا في الوقت الحالي في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن، وهي تأليف كل من Henry Lewis وJonathan sayer وHenry shields.

يذكر أن عبد الباقي وفرقته الجديدة افتتحوا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحا جماهيريًا كبيرا بمسرح الريحاني بالقاهرة، وانهالت عليهم العروض الخاصة بالمحافظات، وقدموا العروض في محافظات بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

أبطال فيلم سقراط ونبيلة

أما فيلم سقراط ونبيلة يشارك في بطولته كل من أشرف عبدالباقي ودينا ومحمد فهيم وسامي مغاوري وأحمد فتحي ومحمد جمعة ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة التي حرص المخرج هشام الشافعي على إعطائها فرصة الظهور والكشف عن موهبتهم الفنية.