الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة «سفاح الجيزة» في تزوير المستندات لجلسة 6 يوليو

سفاح الجيزة
سفاح الجيزة

حددت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد السيد محجوب، تأجيل محاكمة المتهم "قذافي.ف.ع"، والمعروف إعلاميًا بـ"سفاح الجيزة" لجلسة 6 يوليو المقبل، لحضوره من محبسه بعد اتهامه بالتزوير في محررات رسمية.

صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين ميلاد بخيت بالامون، وعبد الغني محمد عطا الله، وسكرتير الجنايات حسن محمد حسن.

ترجع أحداث الواقعة في القضية رقم 3758 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من إدارة الأموال العامة يفيد بقيام المتهم بالتزوير في عدد من المحررات الرسمية بالإسكندرية.                                                          

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة للأموال العامة قيام المتهم قذافي.ف.ع، 41 سنة، محام، وأنه ليس من أرباب الوظائف العمومية قام بالاشتراك مع شخص مجهول بطريق الاتفاق في تزوير كل من بطاقات رقم قومي باسم كل من "محمد.م.م" و"محمد.ن.إ" و"رضا.م.ع"، كما قام بتزوير كارنيهات صادرة من نقابة المهندسين باسم "رضا.م.ع" و"كريم.ع.ع" وقام بتزوير رخصة قيادة.

توثلت التحقيقات قيام المتهم بالتقدم إلى المجني عليها "م.م.م" 31 سنة، ربة منزل، مقيمة بمنطقة العجمي بطلب الزواج منها مقدما نفسه لها بأنه مهندس يعمل بشركة في المملكة العربية السعودية وأن والدته متوفيه وأشقائه مقيمين خارج البلاد وبعد مرور 3 أشهر من الخطوبة تزوجها ببطاقة رقم قومي مزورة مستعينا مجهول بانتحال صفة مأذون بمنطقة البيطاش وقام بايهامها بتوثيق عقد الزواج عن طريق إدخال الغش والتدليس عليها وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج بالتزوير والتدليس، وبعرض الواقعة على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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