«كتاب مصر» يعلن فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد

أعلنت النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، برئاسة الشاعر والناقد الدكتور علاء عبد الهادي، فتح باب الترشح لجوائز الاتحاد، والجوائز الخاصة التي يشرف عليها الاتحاد؛ أبرزها ثلاث جوائز تميز قيمة كل منها 20 ألف جنيه، على النحو الآتي: جائزة التميز في الشعر، جائزة التميز في القصة والرواية، جائزة التميز في النقد، علي أن يفتح باب التقدم من 2 مايو حتى 30 يونية 2021 بمقر النقابة بالزمالك.

وتمنح كل جائزة بناء على حيثيات وأسباب، ويكون الحاصل عليها أو المتقدم إليها واحداَ من الرواد، ومن ذوي الأسماء البارزة فى مجاله الإبداعي، ومن المؤثرين فى الأجيال اللاحقة له فى حقله الأدبي. على ألا يكون عضوًا من أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة، أو إحدى النقابات الفرعية .

فى الوقت نفسه؛ فتح باب الترشح لست جوائز سنوية في ثلاثة مجالات أدبية مختلفة قيمة كل منها 10000 جنيه على النحو الآتي: جائزة شعر الفصحى، جائزة شعر العامية، جائزة النقد الاًدبي، جائزة الرواية، جائزة الترجمة، جائزة أدب الأطفال (الأعمال المسرحية).

كما أعلن الاتحاد عن سبع جوائز خاصة على النحو الاتي: جائزة الدكتور عبد الغفار مكاوي فى القصة، وقيمتها 1500 جنيه، جائزة الدكتور حسن البنداري فى القصة القصيرة، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة محمد سلماوي للنص المسرحي للشباب، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة بهاء طاهر لأدباء الصعيد في مجالات الأدب، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة يوسف أبو رية في القصة والرواية، وقيمتها 5000 جنيه، جائزة نوال مهني للشعر الفصيح (العمودي والتفعيلي) وقيمتها10000جنيه(عشرة ألاف جنيه)، جائزة أحمد فضل شبلول للشعر المكتوب للأطفال (باللغة العربية الفصحى)، وقيمتها 3000 جنيه.

وأشار الاتحاد فى بيان له، أن كل لجنة تتشكل لكل جائزة من ثلاثة أعضاء محكمين من أعضاء الاتحاد، ترسل إليهم الأعمال كافة، ويراعى فى تشكيل كل لجنة أن تضم ممثلين لأجيال مختلفة ومذاهب جمالية متباينة ويتم اختيار المحكمين من كشف المحكمين المعتمد.

وفيما يتعلق بشروط التقدم؛ أن يكون مؤلف العمل عضوًا عاملاً من أعضاء اتحاد كتاب مصر ومسددًا اشتراكه السنوى، أن يكون العمل حديثاَ لم يمر على طبعته الأولى أكثر من خمس سنوات وقت التقدم، ألا يكون العمل قد حصل على أي جائزة من قبل، أن يكون العمل منشورًا في دار نشر معروفة، وله رقم إيداع، ألا يكون العمل المتقدم لنيل الجائزة رسالة علمية، أن يتقدم صاحب العمل بنفسه إلى الجائزة مقابل رسم 200 جنيه، قرارات اللجنة نهائية ولا يجوز الطعن عليها قانوناً، لا يجوز لمن فاز من قبل التقدم مرة أخرى إلا بعد مرور خمس سنوات.

أما فيما يرتبط بجائزة الترجمة يشترط أن يكون العمل المترجم عن اللغة الأصلية ، وألا يكون قد سبق ترجمته من قبل . ، وأن يحضر المتقدم العملين الأصلي أو صورة منه والمترجم.