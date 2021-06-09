وكيل «تعليم مطروح» يستقبل أعضاء متابعة مكتب وزير التعليم

استقبل عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، أعضاء متابعة مكتب وزير التربية والتعليم وعلى رأسهم الدكتور عصام عزات والدكتور محمد مبروك.. بالإضافة إلي رضا محمد وأحمد يونس وشريف إبراهيم ومصطفى الصايم.

وأوضح الدكتور عصام عزات خلال اللقاء أن اللجنة قد قامت بمتابعة بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة وكذلك المدارس التابعة لها، مشيداً بمدى الالتزام والتنظيم.

يذكر أن الإدارة المركزية للمتابعة هي واحدة من الإدارات التابعة لقطاع مكتب وزير التربية والتعليم وتعرف اختصاراً بمكتب متابعة الوزير وتضم إدراتين عامتين هما، الإدارة العامة للمتابعة والتقويم، والإدارة العامة للمأموريات الخاصة، كما تضم خمس إدارات فرعية هي «إدارة التخطيط ومتابعة الأداء، وإدارة المتابعة، وإدارة تحليل وتقييم البيانات، وإدارة المراجعة الفنية، وإدارة التطوير المهني للمتابع».

وكان قد اجتمع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومديري المراحل بقاعة التنمية المهنية في ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية.

وأوضح وكيل تعليم مطروح أنه حريص على توفير كافة سبل الراحة للمراقبين وللطلاب خلال أدائهم للامتحانات مع متابعة جاهزية الاستراحات الحكومية في مراكز ومدن مطروح، موجهاً مديري الإدارات بتشكيل غرف عمليات فرعية لضمان حل اي عقبات تظهر خلال مسار الامتحانات وللتواصل المباشر والسريع مع غرفة العمليات الرئيسية بتعليم مطروح .

وأشار وكيل تعليم مطروح إلي أن غرفة العمليات بالمديرية تم تشكيلها لتلقي أي شكاوى من اللجان الامتحانية وتذليل أي عقبات على الفور .. مؤكدا علي مسئولي الإدارات بعدم زيادة عدد الطلاب عن 14 طالبا في كل لجنة امتحانية بلجان الشهادة الإعدادية ضماناً لتطبيق التباعد الاجتماعي والالتزام الكامل بإتخاذ التدابير المناسبة؛ لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب وتوافر كافة الأجواء المناسبة علميا وصحيا بكافة اللجان الامتحانية.