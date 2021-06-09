«مختارات شعرية» في معرض القاهرة للكتاب لـ محمد الشحات

تصدر قريبا مختارات شعرية من أعمال الشاعر محمد الشحات تحت عنوان "مختارات شعرية" عن دار وعد للنشر والتوزيع استعدادا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب؛ وهو ما أعلن عنه مديرها العام الشاعر الجميلي شحاته.

على امتداد ما يقرب من 45 سنة ومنذ أن أصدر ديوانه الأول “الدوران حول الرأس الفارغ” عن دار الحرية للطبع والتوزيع عام 1974، قدم الشاعر محمد الشحات خلالها ما يقرب من 22 ديوانا شعرية، قامت

المختارات هي عملية إبحار في تجربة الشاعر الشعرية، والتي يواصل ابداعاته رغم توقفه التام عن الكتابة منذ عام 1996 حتى 2011.

والمختارات تضم الى جانب ديوانه الأول مختارات من دواوينه آخر ما تحويه الذاكرة (العربي للنشر والتوزيع) 1979، عندما تدخلين دمي سلسلة الإبداع العربي (الهيئة المصرية العامة للكتاب )1983، تنويعات على جدار الزمن (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1993، مكاشفة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1995، كثيرة هزائمي (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 1996، المترو لا يقف في ميدان التحرير (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2012، أدخلوني على مهل (دار وعد للنشر والتوزيع )2013، يوميات ثورة 30 يونيو (دار وعد للنشر والتوزيع )2013، عندما هزني وجعي (دار وعد للنشر والتوزيع) 2014، البكاء بين يدي الحفيدة (دار وعد للنشر والتوزيع) 2014، الأعمال الكاملة في جزئين (دار وعد للنشر والتوزيع) 2015، الحياة بلا أي وجه (دار وعد للنشر والتوزيع 2016).

إضافة الى دواوين “حروف الوطن (دار وعد للنشر والتوزيع) 2017، محاولات لا أعرف نهايتها (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 2018،يكتب في دفتره (دار الأدهم )2018، ترنيمات شاعر قبل الرحيل (دار الأديب) 2019، سيعود من بلد بعيد (دار الأدهم 2019) رجفة المقامات (دار الأدهم 2020)، متى ينتهى (دار الأدهم 2020)، رجل مسكون بالزرقة (اتحاد الكتاب2021)، المرايا النقدية التجربة الشعرية عند محمد الشحات يضم 32 دراسة نقدية (دار الادهم 2020 ).كما صدر له ملامح ظلي (الهيئة العامة للكتاب 2021) وله تحت الطبع (تمنى لو يصحبه )الهيئة العامة لقصور الثقافة، مرايا الشعر: مرايا النقد تحولات التجربة الشعرية لدى محمد الشحات تقديم الدكتور أيمن تعيلب عن دار الأدهم للنشر والتوزيع".