الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

السيسى يوجه بتزويد محور الضبعة بالخدمات اللازمة على امتداد الطريق

السيسي
السيسي

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا، اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار الرئيس للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء سكنية ومنشآت، وفي مقدمتها التصميمات الهندسية لساحة الشعب، والمدارس الدولية المختلفة، ومدينة مرابط للخيول التي ستمثل جزءًا رئيسيًا من مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية، فضلًا عن المقر الجديد للبورصة.

كما تم عرض المخطط العام لـ"مدينة السيارات العالمية" وما تضمه من ساحات ومعارض، حيث وجه السيد الرئيس بأن تكون المدينة متكاملة الخدمات، لتضم محلات تجارية، وورشًا لقطع الغيار، ومباني إدارية، وبنوكًا، ومقرات للشهر العقاري.  

كما تناول الاجتماع عرض الموقف الإنشائي والتنفيذي لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها المنطقة الاستثمارية بالمدينة، وكذا الطرق والمحاور المؤدية إليها، ومتابعة مخطط إنشاء مدينة الذهب، التي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، إضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير شبكة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بما فيها تطوير طريق الضبعة بطول 260 كم، وطريق وادي النطرون-العلمين، وطريق القاهرة- الإسكندرية الصحراوي، ومحور الأسمرات- التجمع الخامس، وطريق القاهرة-السويس الصحراوي، فضلًا عن جهود استغلال الأراضي على جانبي محور "شينزو آبي"، وذلك في إطار تنمية وتطوير محيط "مدينة الأمل" والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاطنيها.

كما وجه الرئيس، في هذا الإطار، بتزويد محور الضبعة بالخدمات اللازمة على امتداد الطريق، فضلًا عن توسعة الطريق ليصبح 8 حارات مرورية من الاتجاهين شاملًا طريق الخدمات، بحيث يتكامل محور الضبعة مع المشروع القومي العملاق "دلتا مصر" للإنتاج الزراعي الذي يقع جنوب الطريق، وذلك كشريان رئيسي يخدم المشروع، والتوجيه بتوسعة المدخل الرئيسي لطريق القاهرة- السويس الصحراوي أسفل كوبري "المشير أبو غزالة" لتفادي ما تلاحظ مؤخرًا من اختناق مروري عند هذه المنطقة.

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