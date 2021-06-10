الخميس 10 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

خيار وبطيخ.. أطعمة هتساعدك في الصيف وتخفض درجة حرارة جسمك

البطيخ
البطيخ

تشهد مصر خلال هذه الأيام موجة حارة، وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة بداية من غد وترصد "الدستور" نصائح للتخلص من ارتفاع درجات الحرارة في السطور التالية:-

- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، لأنها تعكس آشعة الشمس وتخلص الإنسان من درجات الحرارة المرتفعة. 

- الابتعاد عن الملابس ذات الألوان الغامقة، لأنها تمتص آشعة الشمس.

- الإكثار من تناول الخيار نسبة عالية من الألياف الغذائية، فضلًا عن فيتامين سي، ويحتوي عل نسبة عالية من المياه.
- تناول مشروب النعناع أيضًا يساهم في تبريد الجسم وتنظيم درجة حرارة الجسم الداخلية.
- تناول عصير البطيخ بكثرة لأنه يساعد في تنظيم درجة حرارة الجسم، ويمد الجسم بالعناصر الغذائية.

- عصير الرمان هو من أهم المشروبات التي تساعد على التخلص من درجات الحرارة المرتفعة لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين سي.

- زيت اللوز أيضًا يساعد في التحكم في تنظيم درجة الحرارة الخاصة بجسم الإنسان.
- تناول الكانتلوب يساعد على  خفض درجة حرارة الجسم، لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم.
- تناول البرتقال والليمون مع الإكثار من شرب المياه أيضًا.

- تناول لتر ونصف كوب من المياه والإكثار منها لقدرتها على ترطيب الجسم والتخلص من الحرارة المرتفعة.

طقس حرارة ارتفاع تخلص أطعمة

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