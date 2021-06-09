«الاقتراحات» توصي بمخاطبة «الأوقاف» بشأن إقامة صلاة الجنازة ومصلى السيدات

أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بمخاطبة وزير الأوقاف لبحث مدى إمكانية إعادة فتح دورات المياه ومصلى السيدات والسماح بإقامة صلاة الجنازة بجميع مساجد الجمهورية، ودراسة مدى إمكانية عرض هذا الاقتراح على لجنة إدارة الأزمة المشكلة من عدد من الوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بشأن فتح دورات المياه المغلقة ومصلى السيدات والسماح بإقامة صلاة الجنازة بالمساجد على مستوى الجمهورية.

ومن ناحيته قال جابر طايع، رئيس قطاع الشئون الدينية بوزارة الأوقاف، إن تقدم وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إنما هو أمر يبشر بالخير، مضيفا: "نأمل أن تعود المساجد للعمل بكامل طاقتها وقوتها، ولكن صاحب القرار هنا ليس وزارة الأوقاف، ونحن ووزارة الصحة أعضاء بلجنة إدارة الأزمة، وأرى أن يتم رفع الاقتراح برغبة إلى لجنة إدارة الأزمة"، وذلك قبل أن تصدر توصية اللجنة.

وبدوره قال النائب محمود أبو الخير، مقدم الاقتراح برغبة، إن قرار غلق دورات المياه ومصلى السيدات ومنع إقامة صلاة الجنازة بالمساجد كان الهدف منه الحد من الزحام ومراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحا أن وجود اللقاح والبدء فى تطعيم كافة المواطنين بالمجان ربما تكون هناك فرصة لعودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى.

كما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصحة والسكان والإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة ومديرية الصحة والسكان بمحافظة القليوبية ووزارة التنمية المحلية والنائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لدراسة توفير قطعة أرض مساحتها 3.5 فدان لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها، محل المستشفى المركزى القديم.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود بدر، بشأن إنشاء مستشفى مركزى جديدة مكان مستشفى الحميات التى تم إغلاقها بمركز ومدينة شبين القناطر أو استبدال أرض المستشفى القديمة بأرض جديدة لإقامة كلية للبنات تابعة لجامعة بنها – محافظة القليوبية.

وكان النائب محمود بدر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد لفت خلال الاجتماع إلى أن وزارة الصحة والسكان تسعى لإنشاء مستشفى مركزى جديد على قطعة أرض كان قد تم تخصيصها فى وقت سابق لإنشاء كلية البنات، مشيرا إلى أن الأرض المقام عليها مستشفى الحميات التى تم إغلاقها غير مستغلة حاليا، مطالبا بتخصيصها لإقامة كلية البنات، إلا أن الدكتور خالد عبد الغنى، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، لفت إلى أن أرض مستشفى الحميات تضم أيضا المركز الطبى والإدارة الصحية ويتم تطويرها لاستقبال منظومة التأمين الصحى الشامل.

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة القليوبية، أنه يتم صياغة بروتوكول تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومحافظة القليوبية لبناء المستشفى المركزى الجديد على الأرض التى سبق تخصيصها من قبل لإقامة كلية البنات، على أن يتم التنازل عن الأرض الخاصة بالمستشفى المركزى القديم لصالح محافظة القليوبية.