فتح الله فوزى: صناديق الاستثمار العقارية تساهم فى نمو سوق العقارات
أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري التي تم طرحها في البورصة.
وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ« الدستور»، أن قطاع العقارات في مصر بحاجة إلى بعض الترتيبات للنهوض بمستوي الاستثمار العقاري، وإنشاء صناديق للاستثمار العقاري، لكن تكمن المشكلة في كيفية إنشائها وتفعليها وعدم إعفائها من الضرائب إذ لايوجد محفزات للمواطنين للاقبال على شراء وثائق صناديق عقارية.
وأكد «فتح الله » لـ «الدستور » أن انطلاق صندوق استثمار عقاري مصري بقيمة 50 مليون جنية ، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ، موضحًا أن الصندوق يساهم في عدم تفعيل للصناديق في مصر مقارنة بالمستوي العالمي الذي بلغ نحو 2 تريليون دولار .
وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء برجال الأعمال، أن السوق العقاري المصري لا يوجد به إلا صندوق واحد للاستثمار العقاري، وهو صندوق المصريين للاستثمار العقاري، تم إنشاؤه منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن مؤشرات الشركات العقارية في البورصة تدل على عودة حركة القطاع بشكل تدريجي، مما يساعد في نشاط الإقبال على الصناديق العقارية الفترة المقبلة.
وتوقع فتح الله فوزي، أن يشهد القطاع العقاري رواجًا خلال شهر يوليو المقبل، وعلي الرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك محالات عديدة لإنشاء صناديق استثمار عقارية.
وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن تفعيل صندوق للاستثمار العقاري، لها آلية محترفة فى مجال الاستثمار العقاري، وذلك على أن تتم من خلال تقيم العقار ات المسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تخصيص مراقبي حسابات مقيدين لدي الرقابة المالية، وأيضًا تخصيص شركات خدمات التي تقوم بتقيم الوثيق بصفة مستقلة لضمان الشفافية وضمان استثمار آمن، متوقعًا انتعاش الصناديق في مصر خلال الفترة.
وأشار رئيس لجنة التشييد والبناء، إلى أن تحديات صناديق الاستثمارية في مصر تتمثل في الإجراءات الكثيرة التي لا ترقي للعائد المطلوب بسبب المصروفات العالمية.