فتح الله فوزى: صناديق الاستثمار العقارية تساهم فى نمو سوق العقارات

أشاد المهندس فتح الله فوزي، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال، بإنشاء صناديق الاستثمار العقاري التي تم طرحها في البورصة.

وأضاف "فوزي"، في تصريحات خاصة لـ« الدستور»، أن قطاع العقارات في مصر بحاجة إلى بعض الترتيبات للنهوض بمستوي الاستثمار العقاري، وإنشاء صناديق للاستثمار العقاري، لكن تكمن المشكلة في كيفية إنشائها وتفعليها وعدم إعفائها من الضرائب إذ لايوجد محفزات للمواطنين للاقبال على شراء وثائق صناديق عقارية.

وأكد «فتح الله » لـ «الدستور » أن انطلاق صندوق استثمار عقاري مصري بقيمة 50 مليون جنية ، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية ، موضحًا أن الصندوق يساهم في عدم تفعيل للصناديق في مصر مقارنة بالمستوي العالمي الذي بلغ نحو 2 تريليون دولار .

وأوضح رئيس لجنة التشييد والبناء برجال الأعمال، أن السوق العقاري المصري لا يوجد به إلا صندوق واحد للاستثمار العقاري، وهو صندوق المصريين للاستثمار العقاري، تم إنشاؤه منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أن مؤشرات الشركات العقارية في البورصة تدل على عودة حركة القطاع بشكل تدريجي، مما يساعد في نشاط الإقبال على الصناديق العقارية الفترة المقبلة.

وتوقع فتح الله فوزي، أن يشهد القطاع العقاري رواجًا خلال شهر يوليو المقبل، وعلي الرغم من استمرار انتشار فيروس كورونا، موضحًا أن هناك محالات عديدة لإنشاء صناديق استثمار عقارية.

وأوضح نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، أن تفعيل صندوق للاستثمار العقاري، لها آلية محترفة فى مجال الاستثمار العقاري، وذلك على أن تتم من خلال تقيم العقار ات المسجلة لدي الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى تخصيص مراقبي حسابات مقيدين لدي الرقابة المالية، وأيضًا تخصيص شركات خدمات التي تقوم بتقيم الوثيق بصفة مستقلة لضمان الشفافية وضمان استثمار آمن، متوقعًا انتعاش الصناديق في مصر خلال الفترة.

وأشار رئيس لجنة التشييد والبناء، إلى أن تحديات صناديق الاستثمارية في مصر تتمثل في الإجراءات الكثيرة التي لا ترقي للعائد المطلوب بسبب المصروفات العالمية.