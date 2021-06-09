تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط 25 سفينة حاويات وبضائع عامة على أرصفة ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16789 طن تشمل : 1839 طن مخلفات بنجر و 6900 طن رمل و 8050 طن فوسفات .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41248 طن تشمل : 1203 طن خشب زان و 4168 طن ابلاكاش و 1000 طن ذرة و 894 طن حمص و 18000 طن صويا و 7200 طن فول صويا و 8260 طن خردة و 523 طن قمح .

بينما بلغ اجمالى حركة الصادر من الحاويات 693 حاوية مكافئة تشمل : خضراوات ( بطاطس و بطاطا و فاصوليا و ورق عنب و خضار مجمد مشكل ) و حاصلات زراعية ( بصل و ثوم و برسيم و سمسم و شيح ) و فواكه ( برتقال و عنب و فراولة ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات و الجزائر و هولندا و تايوان و ايطاليا و كوريا الجنوبية و سنغافورة و انجلترا و اليونان و الهند و اندونيسيا و ماليزيا و الصين و المانيا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1840 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129352 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46445 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4601 شاحنة .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 221 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 1840 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 129352 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 46445 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4601 شاحنة في ميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.