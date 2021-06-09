الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بني سويف يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان

اجتماع محافظ بني
اجتماع محافظ بني سويف

ترأس الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاجتماع الدوري للمجلس الإقليمي للسكان.

وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ الدكتور طارق توفيق نائب وزيرة الصحة لشؤون السكان،الدكتورة فاتن غازي مقررة المجلس القومي للسكان، والدكتور ياسر جمال مديرعام الإدارة العامة للمتابعة بالمجلس، ونجلاء محمد مقرر فرع المجلس القومي للسكان ببني سويف وقرني عبد الحليم مدير إدارة الإحصاء بديوان عام المحافظة.

وأعضاء المجلس من رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولى قطاعات:الصحة والتضامن والأوقاف والتربية والتعليم وهيئة تعليم الكباروالثقافة والشباب والرياضة والمطرانية والمجلس القومي للمرأة ومركز النيل للإعلام.

وناقش الاجتماع عدداً من المحاور والموضوعات تضمنت :توصيات الاجتماع الأخير الذي عقد نهاية ديسمبر الماضى"، وماتم تنفيذه من تلك التوصيات،بالإضافة إلى عرض إنجازات الخطة السكانية للجهات المشاركة،وعرض مؤشرات محافظة بني سويف لعام 2020 ، والتي تضمنت الأنشطة الإعلامية والتدريبية، وأعداد المنتفعات الجدد والحماية المستهدفة والمحقق منها والإحصاءات الحيوية الخاصة بالمواليد والوفيات ومعدلات الزيادة الطبيعية،بجانب استعراض بعض المشكلات والتحديات التي تواجه الجهات الشريكة أثناء تنفيذ خطة المجلس وعرض مقترحات تفعيل العمل السكاني.

وفى سياق منفصل؛ تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهر النيل بالمحافظات النيلية، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال إطلاعه على تقرير أعده أحمد إبراهيم مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، وتضمن الإشارة إلى أنه تم"أمس"إزالة 10 حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 4450 م بنطاق مركز ومدينة ناصر.

اجتماع محافظ بني سويف

اجتماع محافظ بني سويف
اجتماع محافظ بني سويف
اجتماع محافظ بني سويف
اجتماع محافظ بني سويف
اجتماع محافظ بني سويف
اجتماع محافظ بني سويف
بني سويف الشباب والرياضة المجلس القومي للمرأة القومي للسكان وزيرة الصحة

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