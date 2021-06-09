الأربعاء 09 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفير موسكو بالقاهرة: سعيد بالتطور الناجح لعلاقات روسيا مع مصر

سفير روسيا
سفير روسيا

أعرب جيورجي بوريسينكو سفير روسيا في مصر عن سعادته بالتطوير الناجح لعلاقات روسيا مع مصر التي دائما تبقى دولة شابة وديناميكية على الرغم من تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين التي دخلت حيز التنفيذ في بداية هذا العام ساهمت في تثبيت المستوى العال من التفاهم والثقة المتبادلة بينهما. 

وقال إن ذلك يأتي استنادًا إلى تقاليد الصداقة الراسخة نتعامل من أجل حفظ الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونطور التعاون الاقتصادي الثنائي ونوسع العلاقات الاجتماعية بيننا.

كما أعرب عن تمنيه لجميع المواطنين الروس الساكنين في مصر ولشركائنا المصريين بالصحة والسعادة وبالسماء الهادئة فوق رؤوسكم وبالمزاج المشمس، قائلا: “أنا مقتنع أنه يمكننا معًا إن نتغلب على أي مشاكل ونجعل العالم مكانًا أفضل".

 

 

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