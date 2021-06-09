الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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مصر

تسجيل 4 أيقونات و3 منابر في عِداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

صورة لاحد الاثار
صورة لاحد الاثار المسجلة

سجل المجلس الأعلى للآثار 4 أيقونات من القرن ١٩ بدير الملاك غبريال بمحافظة الفيوم، و3 منابر إسلامية بمحافظة الغربية، في عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.

وأوضح الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن هذا التسجيل جاء بعد موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وفقا لقرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، لافتًا إلى أن الأيقونات التي تم تسجيلها تصور عدد من الموضوعاتالدينية ومنها: البشارة وحياة السيد المسيح والسيدة العذراء مريم. 

أما المنابر فهي من مسجد العدوي، ومسجد المغربي، ومسجد ابن عطاء الله السكندري، وجميعها مصنوعة من الخشب وتتكون من صدر بهباب المقدم، وريشتين يعلوهما درابزين وبابي روضة وجلسة خطيب يعلوها جوسق يتوجه قبة.

تسجيل أربعة ايقونات وثلاثة منابر داد الاثار الإسلامية والقبطية

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