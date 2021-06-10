خلال 7 سنوات.. أهم المؤشرات والتطور بالموازنة العامة فى عهد الرئيس السيسى

ساهم برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يوليو 2014، في تعزير مكانة مصر وجعلها قبلة للاستثمار، خاصة في القطاع الصناعي، والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

أهم المؤشرات والتطور بالموازنة العامة في عهد السيسي من عام 2014 حتى 2021

1- سجل حجم الأجور والمرتبات بالموازنة العام خلال عام 2024 بقيمة 218 مليار جنيه، بينما بلغت خلال عام 2021 بقيمة 337 مليار جنيه .

2- بلغ حجم الدعم الكلي بالموازنة العامة للدولة خلال 2014 بقيمة 178 مليار جنيه، مقارنة بنمو يصاعد خلال عام 2021 بنحو 338 مليار جنيه.

3- بلغت قيمة الفائض الأول خلال عام 2014 "صفر"، بينما سجل قيمة 20 مليار جنيه خلال 2021.

4- سجلت نسبة العجز بالموازنة العامة للدولة خلال عام 2014 بنسبة 11 %، بينما بلغت نسبة العجز خلال عام 2021 نسبة 7.2%.

5- بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2014 قيمة 2.2 تريليون، بينما صعد نمو حجم الناتج خلال 2021 بقيمة 7.2 تريليون جنيه.

6- بلغت قيمة حجم الإنفاق على قطاع الصحة خلال عام 2014 قيمة 30.8 مليار جنيه، ليصل نمو تطوير حجم الإنفاق على الصحة خلال 2021 بقيمة 108.8 مليار جنيه.

7- سجل حجم الإنفاق على قطاع التعليم العالي خلال عام 2014 قيمة 84.5 مليار جنيه، بينما وصل خلال عام 2021 إلى 132 مليار جنيه.

8- بلغت قيمة حجم الإنفاق على قطاع التعليم الأساسي خلال عام 2021 قيمة 172 مليار جنيه.

9- بلغ حجم الإنفاق على قطاع البحث العلمي 11 مليار دولار خلال 2014 ، بينما سجل حجم الإنفاق خلال 64 مليار دولار.

10- سجل حجم تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة 2014 قيمة 18.5 مليار دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق خلال 2021 قيمة 26.5 مليار دولار .

11- سجل حجم الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة 4 مليارات دولار خلال عام 2014، بينما سجل حجم الاستثمار خلال عام 2021 قيمة 10.5 مليار دولار.

12- بلغ حجم الاستثمار الأجنبي الغير المباشر خلال 2014 قيمة 4.8 مليار دولار، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي الغير المباشر 28. 5 مليار دولار.

13- وبلغ حجم الانفاق على الاستثمار الحكومي بالموازنة العام خلال 2014 قيمة 35 مليار جنيه، بينما بلغ حجم إنفاق الاستثمار الحكومي بالموازنة 380 مليار جنيه.