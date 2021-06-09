الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة «ميكروباص» بالقليوبية

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بترعة في طريق كفر الور أبو زيد بشبين القناطر بمحافظة القليوبية وتم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب المركزي لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من المقدم محمد شديد رئيس مباحث مركز شبين القناطر يفيد ورود بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بترعة بطريق كفر الور أبو زيد بدائرة المركز. 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وبإشراف العميد خالد المحمدى رئيس مباحث مديرية أمن القليوبية و تبين إصابة 5 ركاب وتم نقلهم إلى مستشفى شبين القناطر المركزي.

وباجراء التحريات والمعاينة الأولية تبين أنها إصابات خفيفة ولا توجد حالات حرجة وجارٍ رفع السيارة من الترعة وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفى وقت سابق اليوم الأربعاء؛ لقيت سيدتان مصرعهما وأصيبت أخرى في حادث تصادم، أثناء عبورهما الطريق أعلى كوبري قليوب بالطريق الزراعى بمحافظة القليوبية وجرى نقلهما إلى مستشفى قليوب العام لاتخاذ اللازم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي باصطدام سيارة لسيدتين أثناء عبورهما الطريق السريع بمطلع كوبري قليوب، مما تسبب في مصرعهما فى الحال. 

انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع كل من "فاطمه.ح.م.م"، 39 عاما، ربة منزل، و"نبيله.م.ن" 38 عاما، ربة منزل، ومقيمين عرب النجدي، مركز قليوب، وإصابة "هويدا.إ.م" 45 عاما، ومقيمة عرب النجدي.

جرى نقل الجثتين والمصابة لمستشفى قليوب، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مصرع محافظة القليوبية حادث تصادم انقلاب سيارة شبين القناطر انقلاب سيارة بترعة سيارة ميكروباص

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