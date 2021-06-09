علي جمعة يبرئ حواء من غواية آدم: المسؤولية مشتركة

كشف الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، عن خطيئة آدم وحواء من منظور الشريعة الإسلامية.

وقال "جمعة"، المبادئ التي تكون فكرنا هو أن الاجتماع البشري هو أساسه في النهاية العلاقة بين الرجل والمرأة، ولذلك إذا ما أردنا أن ندخل للقرآن باعتباره كتاب هداية نريد أن نقف على هدايته في هذه العلاقة التي في تصور الرجل وتصور المرأة وتصور العلاقة بينهما.

وأضاف في مقطع فيديو مصور تم تداوله على "فيسبوك"، إننا نحن نسعى إلى دراسة سورة البقرة وهى تتحدث عن قصة الخلق الأول ونرى أن الله في القرآن جعل المسؤولية مشتركة بين الرجل والمرأة ولم يفرض اللوم والعتاب على المرأة ولم يجعلها هي التي أغوت آدم وأخرجته من الجنة كما هو مذكور في كتب الأديان السابقة، على أنها اتفقت مع أبليس على آدم وأن المرأة شيطان.

وتابع: بل نرى وهو يساوي بينهما مساواة تجعل المسؤولية على كل من الطرفين، "فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ"، إذن فهو يخاطب الرجل والمرأة والشيطان تسلط على الرجل كما تسلط على المرأة، والعكس حدث بالفعل.