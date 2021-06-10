طبيب يوضح أهمية الخلايا الجذعية ودورها فى الجسم

تعتبر الخلايا الجذعية هي المنشأ لكل خلايا الجسم، هى خلايا أولية تتشكل وتتغير حسب مكانها في الجسم.

وقال الدكتور محمد فطين، استشاري أمراض الدم، إن "الخلايا الجذعية هي خلايا المنشأ المسؤلة عن تكوين الخلايا في أي عضو بالجسم، والمسؤلة أيضًا عن إصلاح أي خلايا تتلف في حدود بسيطة، أما إذا زاد الضرر أو التلف عن مقدرة الخلايا الجذعية في الإصلاح يبدأ الجسم في تعويض الضرر بعمل تليف، و هو بمثابة "ترميم" للعضو التالف، ويعتبر التليف رد فعل وقائي لحفظ باقي العضو من استمرار التلف".

وأضاف "فطين"، في تصريح لـ"الدستور": "نرى مثال لذلك فى الكبد، عندما يتعرض للسموم وتبدأ الخلايا فى التلف، يقوم بعدها الكبد بتكوين خلايا جديدة من الخلايا الجذعية الموجودة في الكبد وإذا كانت السموم قوية ومستمرة لفترة طويلة مثل مدمني الكحول، أو المخدرات، حيث يزيد الضرر عن قدرة الجسم في الإصلاح، ويتلف الكبد، علما بأن في حال حدوث تليف في أي عضو فلا يمكن وقتها رجوع العضو إلى طبيعته مرة أخرى".

وقدم استشاري أمراض الدم مثالا آخر عندما يقوم أحد بحلاقة ذقنه، ويحدث قطع سطحي بـ"الموس"، يعمل الجلد على إصلاح التلف البسيط ويختفي الجرح، أما إذا كان الجرح عميق مثل قطع بـ"مطواة" فيكون الجرح أكبر من قدرة الجلد فى الإصلاح، لذا نرى أثر الجرح وعادة يبقى مدى الحياة.

وعن أخر الأبحاث فيما يخص الخلايا الجذعية، قال: "جرت الأبحاث على الخلايا الجذعية و محاولات لاستخراجها والاستفادة منها في إصلاح تلف الأعضاء، واستخدمت في زرع النخاع العظمى منذ سنوات وتستخدم في مصر في بعض المستشفيات لعلاج فشل النخاع العظمى وسرطانات الدم".

وتجرى أبحاث مستمرة للاستفادة من الخلايا الجذعية في إيجاد علاج لمرض السكر وتلف النخاع الشوكي في حالات الشلل وإعادة البصر في حالات العمى.