الأربعاء 09 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

حدوتة نادي القصة تصل للنهاية.. المقر يعود للورثة والمجلس يناشد: هل من مجيب؟

نادى القصة
نادى القصة

قال الكاتب والروائي سيد نجم، عضو نادي القصة، إنه تم تنفيذ الحكم الصادر بإخلاء مقر نادى القصة من العقار المملوك لورثة  فؤاد سراج الدين (باشا)؛ ذلك بالتوقيع بإخلاء المقر تنفيذا للحكم الصادر منذ حوالي الشهرين.

وأضاف "نجم" عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، أن الروائي محمد القصبي باعتباره سكرتير عام نادي القصة قام بتوقيع مستندات التنفيذ عن الروائي  نبيل عبدالحميد رئيس النادي الذي اعتذر عن الحضور لمرضه، وبحضور" نجم"، والروائية منى ماهر عن مجلس إدارة النادي، كما حضر جاد حسين أمين العهدة والمشرف اﻹداري؛ حيث تم أيضا التوقيع على أحقية النادي في استشكال قانوني.

وأضاف: "بجهد خاص في اتصال تليفوني بين الأستاذ محمد القصبي بالأستاذ حسين مراد ممثل الورثة، توصلا إلى دراسة اقتراح ربما يبدو قابل للمناقشة؛ أبرزها تأجيل إخلاء المقر لمدة شهرين حتى يتم تدبير المكان المناسب لحفظ أثاث ومستندات ووثائق النادي (مكاتب- كراسي- ثلاجة- بوتاجاز- بعض السجاد- منضدة اجتماعات وغيره)، وموافقة حسين مراد ممثل الورثة على استلام شقة (من الشقتين وهما معا مقر النادي) ثم تأجير الشقة الأخرى للنادي مقابل 7 سبعة آلاف جنيه شهريا! ورفض تخفيض المبلغ بعد أن طلب عشرة آلاف في البداية.

واستطرد "نجم"؛ قائلاً: بناء عليه أن الأمر برمته مرفوع إلى السيدة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة.. في النهاية النادي يمثل تاريخ ثقافي مصري يجب الحفاظ عليه ولا نريد ﺇعادة ما تكرر قبلا، وأن الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة خاطبت الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف لتوفير شقة تصلح مقرا للنادي، وبالرغم من موافقة الدكتور وزير الأوقاف ﺇلا أن دهاليز الوزارة لم توفر المطلوب.

نادي القصة هو نادي ثقافي مصري يضم عددا من الروائيين المصريين. مقره في القصر العيني الكائن في مدينة القاهرة.

أسسه في السبعينيات الأديب يوسف السباعي للرواد وضم الأديب توفيق الحكيم والأديب محمد تيمور والأديب إحسان عبد القدوس والأديب أمين يوسف غراب والأديب محمد عبد الحليم عبد الله والأديب نجيب محفوظ والأديب عبد الحميد جودة السحار والأديب ثروت أباظة والأديب طه حسين والأديب محمود تيمور والأديب محمد فريد أبو حديد والأديب علي أحمد باكثير والأديب يحيى حقي والأديب عزيز أباظة والأديبة عائشة عبد الرحمن والأديبة سهير القلماوي والأديب مصطفى محمود والأديب صالح جودت والأديبة هدى جاد والأديب محمود السعدني ورواد الأدب الروائي.

ترأس نادى القصة كل من: "توفيق الحكيم، يوسف السباعى، ثروت أباظة، نجيب محفوظ".

إخلاء مقر نادى القصة الروائى سيد نجم نبيل عبد الحميد رئيس نادى القصة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

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