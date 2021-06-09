القمامة تغزو شوارع روض الفرج.. والأهالي تستغيث (صور)

انتشرت أكوام من القمامة في شوارع روض الفرج التابعة لمحافظة القاهرة والتي تهدد حياة المواطنين في المنطقة بسبب انتشار الأوبئة الناتجة عنها، وأكد الأهالي أن القمامة تزداد يوما بعد يوم دون وجود رقابة أو وعي من الأجهزة المعنية مما جعل لأهالي يستغيثون لسرعة حل تلك الأزمة وإزالة القمامة من الشوارع في أسرع وقت.

قال" محمد حمدي" أحد سكان منطقة روض الفرج بشبرا مصر، إن القمامة تزداد بشكل دائم وأصبحت مثل التلال التي ينبعث منها لأمراض والروائح الكريهه لكل سكان المنطقة، موضحا أن القمامة تساعد في انتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي.

وأوضح أن السكان لجأوا الي حرق تلك القمامة بسبب تزايدها المستمر لكن الحريق تسبب في مشاكل أكبر فا الأدخنة الناتجه عن حريق القمامة تسبب أمراض الصدر الاختناق للسكان وأيضاً النيران ممكن أن تتسبب في كارثة كبير وأن تلتهم المنازل المجاورة للقمامة لذلك يجب التدخل السريع للأجهزة المعنية لحل تلك المشكلة قبل حدوث كارثة كبيرة.

وأفاد "جرجس" أحد سكان المنطقة أن القمامة تنتشر بشكل مخيف جداً في جميع شوارع روض الفرج مما تسبب في انتشار الروائح الكريهة والحشرات الضارة التي تنقل لأمراض والأوبئة للسكان، يوضح أن جميع السكان تقوم بالقاء القمامة في الشوارع لعدم وجود أماكن أو صناديق كافية لاستقبال الكم الهائل من القمامة معتمدين علي عمال النظافة في رفع القمامة من الشوارع .

وأكد أن عمال النظافة متواجدين في المنطقة بطريقة مستمرة إلا أنهم عاجزون أمام هذا الكم الهائل من القمامة، ويستكمل "جرجس" أنه اندهش عندما رأى رعاة الغنم يقوموا بإطعام الأغنام من القمامة فكيف يغيب الضمير لهذا الحد، لذلك لأهالي يستغيثون للأجهزة المعنية لحل تلك لأزمة في أقرب وقت تجنباً لانتشار الأمراض والأوبئة بين الأهالي.

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