مرثا محروس: إنشاء صندوق للطوارئ الطبية سلاح جديد لحماية المصريين (فيديو)

وجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية للأطقم الطبية المصرية علي ما بذلوه من جهد منقطع النظير في مواجهة جائحة كورونا.

وقالت محروس في تصريحات لها، إنه علي مدار العامين الماضيين لم يفرق فيروس كورونا اللعين بين الدول النامية والمتقدمة ولكنه كان بمثابة مرآة تكشف لنا قدرة الدولة المصرية علي إدارة ملفات الأزمات والكوارث والتي تطرأ علينا وكذا قدرة الأطقم الطبية الموجودة داخل مصر الوطنية والتي استطاعت أن تحمي الشعب المصري وتعبر به من هذه الأزمات.

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القيادة المصرية أدركت أننا أمام ملف كبير يجب تحصينه بأسلحة جديدة وذلك بإنشاء صندوق الطوارئ الطبية والذي نستطيع أن نعول عليه خلال الفترة المقبلة لمواجهة أي كوارث أو أزمات.

وأوضحت محروس، أن مهمة الصندوق هو دعم وتوفير الأدوية التي يحتاجها الشعب المصري أو علاج لكل الحوادث الكبرى والطارئة أو مواجهة أي طوارئ صحية في البلاد دون أن تكون مقيدة بالموازنة العامة للدولة، لافتة إلي أنها تري أن إنشاء صندوق الطوارئ الطبية بمثابة سلاح جديد للدولة المصرية لحماية حياة المصريين.

ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الثلاثاء، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، في مجموعه.

ويأتى مشروع القانون المقدم من الحكومة، فى ضوء توجيهات القيادة السياسية وحرصها علي رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أعد القانون الحكومي بهدف إيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في الموازنة العامة للدولة لتغطيتها.

ويقضي المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

ويعد إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة، وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى، وتتمثل أهمية دور مثل هذه الصناديق في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية والأمراض الوبائية، وذلك بتوفير التمويل اللازم.