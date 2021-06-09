رواد التواصل الاجتماعي عن فيديو تجريب نافورة الميريلاند: عاش الرئيس السيسي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ‏فيديو لتجارب تشغيل النافورة الراقصة في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة بعد التجديد، حسب وصفهم.



وعلق رواد موقع تويتر قائلين:"‏‎الظاهر مصر ستصبح دبي.. الله يوفق الشعب المصري والرئيس السيسي"، وقالت صفاء محمد :"‏‎عاش اللي بيرجع لمصر قوتها ومكانتها وجمالها ورونقها

عاش الريس السيسي"، وقالت هبه كمال:"‏‎قد ايه كنت زعلانة على الميريلاند انها كانت خرابة بس دلوقتي بقت تحفة فنية".



وغردت نور الهدى:" ‏لما شوفت نافورة الميريلاند والإعجاز العلمي الحاصل أفتكرت أول مرة شوفت فيها نافورة برج خليفة

وأتمنيت يكون عندنا زيها ، دولة الأمارات الشقيقة أشتغلت تنمية عمرانية من السبعينات لحد النهاردة وأنت بلدك في سبع سنين حققت إللى حققته دول في عشرات السنين أعجاز وتحدي تقشعر له الأبدان . "



وكانت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، قد نشرت فيديو ومجموعة صور توضح التشغيل التجريبي لبحيرة ونافورة حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، و سبق تطوير وافتتاح المرحلة الأولى من الحديقة في وقت سابق.



وتشمل المرحلة الثانية: البحيرة ونافورة راقصة ومطاعم ومجمع سينمات وجراج أسفل الإنشاءات لخدمة رواد الحديقة.



"المساحة والتطوير"



يعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى سنة 1949 فى عهد الملك فاروق تحت اسم نادى سباق الخيل،ووقتها كان البارون إمبان صاحب الأراضى،وعند قيام ثورة يوليو، وقرار التأميم تم نقل نادى سباق الخيل إلى منطقة نادى الشمس، وسمى بعد ذلك بنادى الفروسية، وفى عام 1958 تم تخطيط المكان لتكون به حديقة مكان النادي، وأطلق عليها اسم الميريلاند.



تبلغ مساحة الحديقة الاجمالية 50 فدانا، تم تطوير 22 فدانا منها، وستتم بقية مراحل التطوير تباعا، وتم إنشاء 16 برجوله مقاسات مختلفه وانشاء عدد 3 نوافير أرضية وشلال متدرج ونافورة نصف دائرة و 5 دورات مياه وعدد 2 غرفه أمن وتطوير المدخل الجنوبى كاملا .

