«علوم طنطا» تحصد نصيب الأسد بـ53% من أبحاث الجامعة فى تصنيف شنغهاى

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قال الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، إن الإنجاز الغير مسبوق الذي حققته الجامعة مؤخرا بظهورها لأول مرة بتصنيف شنغهاي للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم، يأتي تأكيدًا علي الدعم الذي توليه الجامعة للبحث العلمي.

وأكد رئيس جامعة طنطا، استمرار الدعم لكافة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وتشجيعهم علي النشر الدولي في كبري المجلات الدولية ذات معامل التأثير المرتفع بما يضمن الارتقاء بتصنيف الجامعة دوليا.

في هذا السياق، أفاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، إن إجمالي بحوث جامعة طنطا بتصنيف شنغهاي لعام 2021 والمنشورة فى مجلات الفئة الاولي Q1 بقاعدة بيانات " Web of Science" خلال الفترة من 2015 حتى 2019 بلغ 79 بحثا في مجال العلوم الزراعية والنبات.

ضمت قائمة الأبحاث كليات العلوم بإجمالي 42 بحث، والزراعة بإجمالي 27 بحث، والهندسة بإجمالي 6 أبحاث، والصيدلة بإجمالي 4 أبحاث.

من جانبه، أشار عميد كلية العلوم الدكتور طارق مصطفي، إلي أن كلية العلوم حصلت علي نصيب الأسد بنسبة 53% من إجمالي عدد الأبحاث المنشورة المسجلة للجامعة، حيث حقق الدكتور محمد أحمد العيسوي أكبر عدد من الأبحاث المنشورة بنسبة 26% من إجمالي البحوث، والدكتور محمد ميرة على نفس النسبة، بينما حققت بحوث الدكتور عبدالفتاح ابومهرة نسبة 21% .

وقدم الدكتور طارق مصطفي التهنئة للعلماء والباحثين من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الذين ساهموا في ظهور جامعة طنطا لأول مرة في تصنيف شنغهاي لجامعات العالم لعام 2021، والذي يعد أهم تصنيف عالمي للجامعات.

يذكر أن تصنيف شنغهاي يعد أحد أهم التصنيفات على مستوى العالم ويعتمد بالأساس على خمس مؤشرات رئيسة هي عدد الأبحاث المنشورة في مجلات الربع الأول Q1 ومعدل الاستشهاد النوعي لكل فرع ونسبة الأبحاث المنشورة بالمشاركة مع باحثين دوليين، وعدد الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات والمؤتمرات الدولية، وعدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز دولية في هذا المجال.