الأربعاء 09 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صعقا بالكهرباء وإصابة آخر بكسر بالجمجمة في الدقهلية

جثة
جثة

لقي عامل تركيب رخام مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء استخدامه الصاروخ الكهربائي في تركيب رخام بعقار "تحت الإنشاء" بمنطقة سامية الجمل، في المنصورة، بمحافظة الدقهلية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لقسم شرطة أول المنصورة من مستشفى الطورائ بالمنصورة بوصول المدعو "عبدالله عادل حسن عبد الحفيظ " 26 سنة، عامل تركيب رخام ، ومقيم شارع " عشرة " دائرة قسم ثان المنصورة ( جثة هامدة - إدعاء صعق كهربائي ).
بانتقال الضباط والفحص وبسؤال خاله المدعو "محمد المرسي علي شطا " 24 سنة، نقاش ، ومقيم بذات العنوان قرر بانه حال قيام نجل شقيقته بتركيب رخام بعقار " تحت الإنشاء " كائن بمنطنة سامية الجمل - دائرة القسم، صعقه التيار الكهربائي اثناء إستخدامه الصاروخ الكهربائي ووفاته على إثر ذلك، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/5420 إداري قسم أول المنصورة ،وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.

كما أصيب عامل بجروح متنوعة وكسر بالجمجمة اثر انقلابه بدراجته النارية "موتوسيكل" على الطريق بقرية " برمبال الجديدة" مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، وتم نقله إلي مستشفي الطوارئ الجامعي بالمنصورة لخطورة حالته.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة منية النصر من مستشفي منية النصر المركزي بوصول المدعو  "محمد شوقي السيد عثمان " 34  سنة ،عامل ، ومقيم قرية " برمبال الجديدة " دائرة المركز مصابة بجرح قطعي بالجانب الأيمن وأخر بالرقبة وكسر بالجمجمة ( إدعاء حادث طريق ) وتم تحويله الى مستشفي الطوارئ بالمنصورة لخطورة حالته.

بانتقال الضباط والفحص وسؤاله قرر بانه حال قيادته دراجته النارية " بدون لوحات معدنية " باحد شوارع القرية محل إقامته إختل مقود القيادة بيده ما أدي إلي انقلابه بالدراجه علي جانب الطريق وحدوث إصابته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك وأضاف بقيام الأهالي بنقل الدراجه لمنزله
تحرر عن ذلك المحضر رقم 2021/2243 إداري مركز منية النصر ، وجاري العرض علي النيابة العامة .

الدقهلية صعق بالكهرباء عامل المنصورة أمن الدقهلية

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